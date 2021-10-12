Vatandaşa bu kez farklı bir soru soruldu

Yöneylem Araştırma’nın Türkiye Siyaset Paneli Eylül 2021 araştırma sonuçları yayınlandı.





Araştırmada seçmenlerin son dönemde Cumhur İttifakı’nın iktidarı kaybedeceğine, muhalefet partilerinin kazanacağına dair inancının arttığı gözlemlendi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi milletvekilliği seçiminde de muhalefet partilerinin iktidar partilerini geride bırakacağına olan çoğunluk önde gidiyor.





MİLLET İTTİFAKI ÖNDE





“Kendi oy verme davranışınız bir yana sizce önümüzdeki Pazar milletvekilliği seçimleri yapılacak olsa Meclis’te çoğunluğu Cumhur İttifakı mı, muhalefet partileri mi kazanır?” şeklinde bir soru yöneltildiğinde seçmenlerin yüzde 53,2’si muhalefet partileri yanıtını vermektedir. Cumhur İttifakı diyenlerin oranı yüzde 46,8 ortaya çıktı.





TÜRKİYE'NİN KÖTÜ YÖNELTİLDİĞİNİ DÜŞÜNENLER YÜZDE 57,8





Başka bir anket çalışmasında ise “Sizce Türkiye iyi mi, yoksa kötü mü yönetilmektedir?” şeklinde bir soru yöneltildi. Seçmenlerin yüzde 57,8’i Türkiye’nin kötü yönetildiğini, yüzde 26’sı iyi yönetildiğini dile getirdi.





Şubat’tan Ağustos’a kadar geçen yedi aylık sürede Türkiye’nin kötü yönetildiğini düşünenler yaklaşık 23 puan artmış, iyi yönetildiğini düşünenler 4 puan azalmıştı. Eylül ayında Türkiye’nin kötü yönetildiğini düşünenlerin oranında 2,1 puanlık azalma, iyi yönetildiğini düşünenlerin oranında 2,4 puanlık artış yaşandı.





ERKEN SEÇİM GEREKLİ Mİ?





Muhalefet partileri tarafından Mayıs ayından itibaren yoğun bir biçimde dile getirilmeye başlanan erken seçim talebi, Eylül ayında da Türkiye siyaseti gündemindeki yerini korudu.





Türkiye Siyaset Paneli Eylül araştırmamızda seçmenlere “Son günlerde kamuoyunda erken seçim konuşulmakta. Siz Türkiye’de erken seçim yapılmasının yanında mı yoksa karşısında mısınız?” şeklinde bir soru yöneltti.





Buna göre seçmenlerin yüzde 54’ü erken seçim isterken, erken seçime karşı olanların oranı yüzde 39 olarak ölçüldü.



