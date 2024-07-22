Vatandaşa fedakarlık, Çinli şirketlere milyarlarca liralık jest

EMEKLİYE ZAM YOK; ÇİNLİ ŞİRKETE VERGİ KIYAĞI VAR
Kaynak yetersizliğini gösteren iktidar, emekliye ve asgari ücretliye zam yapmadı. Üstüne vergi paketiyle millete yeni yük getirildi. Ancak "vergide adalet" söylemiyle millete kemer sıktırılırken müteahhitlerin Hazine garantili projelerine zam aksatılmadı, milyonluk vergi borçlarının üstüne çizik atıldı. Tüm bu tabloya 'Fakirden alıp zengine veriyorlar' tepkileri yükselirken şimdi de Çinli firmalara arka arkaya yapılan vergi imtiyazları gündemde.
E-TİCARET YASASINDA DEĞİŞİKLİKLE DEVLET ALACAĞINDAN VAZGEÇİYOR
Otomobil üreticisi BYD 'ye yatırım anlaşması üzerinden büyük avantaj sağlandığı yansıdı. Bu adımla devlet milyar dolarlık vergi gelirinden vazgeçerken bu kez Çinli e-ticaret firması Trendyol için benzer gelişme yaşandı. E ticaret yasasında yapılması planlanan değişiklikle, şirketin ödemesi gereken milyarlarca liralık lisans ücretinin silineceği iddiası yansıdı. Çarpık tablo 'Millete fedakarlık Çinliye jest' tepkilerine yol açtı.