Samanyolu Haber /Gündem / 'Adam olun, siz kimsiniz lan!' /15 Ekim 2019 11:46

'Adam olun, siz kimsiniz lan!'

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hava kirliliğinden mustarip vatandaşlar derdine anlatmaya çalışırken ummadıkları bir tavırla karşı karşıya geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Dilavosa Belediye Başkanı olarak seçilen Hamza Şayir eylem yapanlara ağır hakaretlerde bulundu: "Adam olun, siz kimsiniz lan!"

AKP'li belediye başkanı vatandaşa hakaret etti!

Sanayi atıkları ile ağır metallerin yol açtığı yüksek kanser oranından ötürü büyük sağlık problemleriyle karşı karşıya olan Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde vatandaşların belediyenin duyarsızlığından mustarip.

Üç dönemdir Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından idare edilen Dilovası'nda kanser vakaları artarken, fabrikaların sebep olduğu çevre kirliliğine yetkililer bir türlü çözüm bulmuyor.

MAHALLE SAKİNLERİ KÖTÜ KOKUDAN RAHATSIZ

Dilovası'nın Diliskelesi Mahalllesi'nde bir arıtma tesisinin yol açtığı kötü koku, vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Kötü koku sebebiyle sosyal medya üzerinden belediye başkanı başta olmak üzere yetkililerin dikkatini çekmek isteyen Dilovalılar, eylem yaptı.

VATANDAŞI DİNLEMEDİ, HAKARET ETTİ

Eylem yapan mahalle sakinlerinin yanına Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in gelmesi ile tansiyon bir anda yükseldi. Vatandaşlarla Başkan Şayir arasında sert tartışmalar yaşandı. 

Dilovası'nda kötü kokuya çözüm bulmayan Belediye Başkanı Hamza Şayir eylem yapan vatandaşlara “Gelir gelmez elinizi sıkıyorum. Sizi adam yerine koyuyorum. Bak sana bir şey söyleyeyim. Adam olun, terbiyesizlik yapmayın, siz kimsiniz lan!” diyerek hakaret etti. 

Şayir'in bu sözleri üzerine daha da öfkelenen mahalle sakinleri, "Biz beklerdik ki bizim derdimize çare bulun, bizi dinleyin! Bizi dinleyeceğinize hakaret ediyorsunuz. Yazıklar olsun." dedi.
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