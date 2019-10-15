'Adam olun, siz kimsiniz lan!'

Sanayi atıkları ile ağır metallerin yol açtığı yüksek kanser oranından ötürü büyük sağlık problemleriyle karşı karşıya olan Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde vatandaşların belediyenin duyarsızlığından mustarip.





Üç dönemdir Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından idare edilen Dilovası'nda kanser vakaları artarken, fabrikaların sebep olduğu çevre kirliliğine yetkililer bir türlü çözüm bulmuyor.





MAHALLE SAKİNLERİ KÖTÜ KOKUDAN RAHATSIZ





Dilovası'nın Diliskelesi Mahalllesi'nde bir arıtma tesisinin yol açtığı kötü koku, vatandaşların tepkisine sebep oldu.





Kötü koku sebebiyle sosyal medya üzerinden belediye başkanı başta olmak üzere yetkililerin dikkatini çekmek isteyen Dilovalılar, eylem yaptı.





VATANDAŞI DİNLEMEDİ, HAKARET ETTİ





Eylem yapan mahalle sakinlerinin yanına Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in gelmesi ile tansiyon bir anda yükseldi. Vatandaşlarla Başkan Şayir arasında sert tartışmalar yaşandı.





Dilovası'nda kötü kokuya çözüm bulmayan Belediye Başkanı Hamza Şayir eylem yapan vatandaşlara “Gelir gelmez elinizi sıkıyorum. Sizi adam yerine koyuyorum. Bak sana bir şey söyleyeyim. Adam olun, terbiyesizlik yapmayın, siz kimsiniz lan!” diyerek hakaret etti.





Şayir'in bu sözleri üzerine daha da öfkelenen mahalle sakinleri, "Biz beklerdik ki bizim derdimize çare bulun, bizi dinleyin! Bizi dinleyeceğinize hakaret ediyorsunuz. Yazıklar olsun." dedi.