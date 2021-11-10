Vatandaşa kapatılan Atatürk Havalimanı'ndan kimler uçtu?

Tarifeli uçuşlara kapatılan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘millet bahçesi’ yapılacağını duyurduğu İstanbul Atatürk Havalimanı’nın ayrıcalıklı kişiler tarafından kullanılmaya devam ettiği belirlendi. Havalimanının 7 Nisan 2019’da ticari yolcu taşımacılığına kapatıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı uçakları ve özel jetlerle 90 bin 693 uçuş gerçekleştiği ortaya çıktı.







CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı filosu, özel firmalara ait kargo uçakları, iş jetleri ve özel jetler tarafından kullanılmaya devam edilen Atatürk Havalimanı’ndaki ayrıcalıklı iniş ve kalkışları, Meclis gündemine taşıdı.





Önergeye cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı’nın ticari yolcu taşımacılığına kapatıldığı 7 Nisan 2019 tarihinden 30 Eylül 2021 tarihine kadar havalimanına 90 bin 693 adet uçak trafiğinin gerçekleştiğini bildirdi.





HASTANE ZARAR VERMİYOR





Bakan Karaismailoğlu, devre dışı bırakılan 17/35 pistlerini de kapsayacak şekilde pistlerin güney tarafına inşa edilmiş olan Pandemi Hastanesinin, kullanımda olan 05/23 pistine Annex 14 mania esasları ve Havalimanı Çerçevesindeki Yapılaşma Kriterleri Genelgesine göre mania teşkil etmediğini ve uçuş emniyetine tehlike oluşturmadığını savundu.





KİM KULLANIYOR SORUSUNA CEVAP VERMEDİ





Bakanı Karaismailoğlu, Tanal’ın sorduğu Atatürk Havalimanı’ndaki kâr-zarar oranı, havalimanını kullanan Cumhurbaşkanlığı, şahıs ve şirketlere ait uçaklara ilişkin sayılar konusunda ise bilgi vermedi.





PERSONEL İŞTEN ÇIKARTILMADI





Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı’nın tarifeli uçuşlara kapatılması sonrası işten çıkarılan personel olup olmadığına ilişkin soruyu ise “Kapatıldığı tarihten sonra işten çıkarılan herhangi bir personel bulunmamakta olup, diğer havalimanlarında çalışması sağlanmıştır” diye yanıtladı.