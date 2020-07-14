Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşa "lan" dedi, terfi etti! /14 Temmuz 2020 12:47

Vatandaşa "lan" dedi, terfi etti!

Vatandaşa “Terbiyesizlik yapma lan” diyen Konya’nın Ilgın ilçesinin Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik'e vali yardımcısı olarak tayin edildi.

SHABER3.COM

Vatandaşa “Terbiyesizlik yapma lan” diyen Konya’nın Ilgın ilçesinin Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, bugün birçok kaymakam ve vali yardımcısının göre yeri değiştirildi. 

Vatandaşa hakaret eden Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik'e tayin edildi.

Önceki gün valilik emrine alınan Kadiroğlu'nun, Bilecik Vali Yardımcılığı görevine atanması sosyal medyada, "Ödül gibi tayin." yorumlarına sebep oldu.

Kadiroğlu’nun yerine ise Isparta’nın Yalvaç ilçesinin kaymakamı Aytekin Yılmaz getirildi.
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