Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi’nde, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu için alınan acil kamulaştırma kararına karşı çıkan mahalleliler ve Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu arasında çıkan tartışmanın akabinde Kadiroğlu, valilik emrine alındı.





Vali Yardımcısı Mehmet Aydın da geçici olarak Ilgın Kaymakamı olarak tayin edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Jandarma'nın sert müdahalesine dair herhangi bir beyan yer almadı, ancak mahalle sakinleri kaymakamı tahrik etmekle itham edildi: “Toplulukta kolluk kuvvetlerine mukavemet eden, Kaymakam Kadiroğlu’na karşı tahrikte bulunan ve hakaret edenlerle ilgili gerekli işlemler başlatılmıştır.”





MAHALLE SAKİNLERİ KÖMÜR OCAĞINA KARŞI





Dün Ilgın’da tarlalarının kamulaştırılmasını istemeyen ve kömür ocaklarına karşı çıkan mahalleliler, Çavuşcugöl-Tursunlu karayolunu bir süre trafiğe kapattı.





Mahalleli, jandarma tarafından engellenince Çavuşcugöl meydanına giderek oturma eylemine başladı.





Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu da olay mahalline geldi, ancak hemen arkasında oturan bir mahalle sakinine, “Terbiyesizlik yapma lan!” diyerek hakaret etti. Bunun üzerine halk kaymakamı yuhaladı.





Kaymakam Kadiroğlu bölgeden ayrılmak için makam arabasına gittiği sırada jandarma havaya ateş açtı.





Eylemde üç mahalleli yaralanırken bir kişinin kolu, bir kişinin de parmağı kırıldı. İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise gözaltına alınan mahallelilerin Emniyet'e getirildiği anlara ait görüntüleri paylaştı.