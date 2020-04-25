Vatandaşa soruldu: TBMM mi, Başkan mı?

Daha önce AKP'den Balıkesir milletvekili adayı da olan Sadullah Özcan'ın kurucusu olduğu SAD Strateji Araştırma Şirketi tarafından 27 ilde, bin 518 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre, siyaset kurumu güven açısından kırmızı alarm veriyor.







Ahvalnews.com'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile TBMM’nin ve milletvekillerinin çalışmalarından memnun olmayan vatandaşlar, Meclis’ten büyük oranda yenilik bekliyor.





Araştırmaya göre, vatandaş Türkiye’nin temel sorunlarının çözüm yeri olarak önce Meclis, sonra Cumhurbaşkanlığı’nı görüyor.





“Size göre Türkiye’nin temel sorunlarının çözüm yeri öncelikli olarak neresidir?” sorusuna katılımcıların yüzde 64,4 ü ‘Meclis, yüzde 19,2’i ‘Cumhurbaşkanlığı’ diyor. Sorunlara çözüm noktası olarak Cumhurbaşkanlığına işaret eden katılımcıların ağırlıklı olarak AKP'ye oy verenlerin olduğu belirtiliyor. Katılımcıların sadece yüzde 2,9’un çözüm yeri olarak siyasi partileri görmesi dikkat çekiyor.





“Sizce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin işlediğini düşünüyor musunuz?” sorusuna vatandaşların verdiği cevaplar bu konuda kararsız olduklarını gösteriyor. Araştırmada “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin işlediğini düşünüyor musunuz?” sorusuna Katılımcıların yüzde 31,2’si ‘Evet’, yüzde 32,5’i ‘Kısmen’, yüzde 36,3’ü ‘Hayır’ cevabını veriyor.





Bu soruya, AKP’ye oy verenlerin yüzde 5,0’i ‘hayır’ cevabı verirken, buna karşılık ‘Evet’ ve ‘Kısmen’ diyen CHP’ye oy verenlerin oranın ise yüzde 31 olduğu gözleniyor.





“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulamasından genel olarak memnuniyet dereceniz nedir?” sorusuna ise katılımcıların ancak yüzde 32 civarında olumlu cevap verdiği gözleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden memnun olmayan vatandaşların oranı ise yüzde 47,3, kararsız katılımcılarla birlikte bu oran yüzde 52,2 ye yükseliyor.





“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kuvvetler ayrılığı çerçevesinde en iyi işleyen ayağı hangisidir?” sorusuna vatandaşlar ilginç cevaplar veriyor. Katılımcıların yüzde 8,6’sı ‘Yasama’(TBMM), yüzde 41,8’i ‘Yürütme’ (Başkanlık), yüzde 2,3’i ‘Yargı’, yüzde 47,2’i ‘Hiçbiri’ cevabını veriyor.





“TBMM denildiğinde aklınıza ilk aşağıdakilerden hangileri gelir?” sorusuna katılımcıların verdiği yanıtların oranı ise sırasıyla şöyle:





Yüzde 39,1 ‘Milletin temsil yeri, yüzde 36,2’si ‘Milli irade’, yüzde 26,6’sı ‘Kanun/yasa çıkarıldığı yer’, yüzde 16,3’ü ‘Cumhuriyet’, yüzde 14,4’ü ‘Siyasi Partiler’, yüzde 9,9’u ‘Kurutuluş savaşı’, yüzde 9,8’i ‘Dokunulmazlık’, yüzde 9,4’ü ‘Milli Hâkimiyet.





Araştırmada “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinden sonra TBMM’nin etkinliğinin daha da arttığını düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 12,4’ü ‘Evet daha da artı’, yüzde 15,3’ü ‘Kısmen arttı’, yüzde 18,7’si ‘Değişen bir şey yok’, yüzde 53,6’sı ‘Etkinliği daha da düştü’ yanıtını veriyor. Oranlarda, ‘Etkinliği daha da düştü’ görüşünde olanların oranının yüzde 50’nin üzerinde olması dikkat çekiyor.





Anket, vatandaşların siyasete güvenmediğini de ortaya koyuyor. “Siyaset kurumuna güven düzeyiniz nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 34,2 ‘Güveniyorum’, yüzde 28,6 ‘Ne güveniyorum/Ne güvenmiyorum’, yüzde 37,2 ‘Güvenmiyorum’ yanıtını veriyor.





“Milletvekillerinin vatandaşların sorunlarıyla yeterince ilgilendiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar ise milletvekilleri açısından hiç iç acıcı sonuçlar vermiyor. Vatandaşlar tıpkı siyaset kurumuna güven sorusunda olduğu gibi ezici bir oranda milletvekillerinin halkın sorunları ile yeterince ilgilenmemesinden şikayet ediyor. Katılımcıların yüzde 4,3’ü ‘Evet’, yüzde 34,8’i ‘Kısmen’, yüzde 60,9’u bu soruya ‘Hayır’ yanıtını veriyor.





Araştırmada, "TBMM’nin varlığı milletin güvencesidir" ifadesine katılımınız nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 53,1’i ‘Katılıyorum’, yüzde 27,8’i ‘Kısmen’, yüzde 19,1’i ‘Katılmıyorum’ yanıtını vererek, Meclis’in varlığının milletin güvencesi olduğu gerçeği de ortaya koyulmuş oluyor.