Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşa tane ile domates, Erdoğan'a tane ile Mercedes! /12 Nisan 2021 10:32

Vatandaşa tane ile domates, Erdoğan'a tane ile Mercedes!

Türkiye'de vatandaş marketten tane ile domates almanın mücadelesini verirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için 2 lüks Mercedes marka makam aracı siparişi verildiği ortaya çıktı. Bir aracın fiyatı ise yaklaşık 5 milyon lira.

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, geçen hafta yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı için lüks bir makam aracı alındığını açıklamıştı. Yavuzyılmaz Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımda Cumhurbaşkanlığı için alınan ikinci makam aracını da ifşa etti.

Bardakla yağ, kaşıkla salça, tane ile çocuk bezinin ardından tane ile domates satışının da başladığı Türkiye'de, iddiaya göre AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan için 1 değil 2 tane lüks otomobil siparişi verildiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı’nın talebi üzerine Almanya’dan tanesi 474 bin 950 Euro olan Mercedes Benz S600 Guard modeli siparişi verildiği, 30.03.2021 tarihinde kesilen faturada adres olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe yazılması dikkat çekti.

8 Nisan’da CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın twitter hesabından paylaştığı fatura irsaliye numarası 2021656462 olan Mercedes Benz S600 Guard modelinden Saray’ın ikinci bir sipariş daha verdiği ortaya çıktı. Mercedes firmasının 2021656463 nolu faturayı da Cumhurbaşkanlığına kestiği tespit edildi.

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanlığı makam aracının faturasını paylaşan Yavuzyılmaz, “Asgari ücretli bir vatandaşın bu aracı satın alması için 135 yıl çalışması gerekiyor.” dedi.

”ASGARİ ÜCRETLİNİN 135 YIL ÇALIŞMASI GEREKİYOR”

İşte CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’ın açıklaması şöyle:

“Bu da Cumhurbaşkanlığı için temin edilen ikinci Mercedes’in bilgileri

İrsaliye no: 2021656463

Marka: Mercedes S600-Guard

Bedeli: 474.950

Avro TL karşılığı: 4.602.265TL

Asgari ücretli bir vatandaşın bu aracı satın alması için 135 yıl çalışması gerekiyor.

Fatura, İrsaliye ”


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