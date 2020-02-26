Vatandaşa tasarrufu nasihat eden Diyanet dev külliyeye para yetiştiremiyor...

Cuma hutbelerinde halka tasarrufu anlatan, kadınların aile bütçesine katkı sağlaması akşam saatlerinde pazara gitmesini nasihat eden Diyanet, Elâzığ’da yaptırdığı külliyede tasarruf yapmaya gerek görmedi. Diyanet’in, Elazığ’da yapımı devam eden külliyesinin maliyeti 90 milyon TL’yi geçti. Bütçeden, Diyanet’e ait tesislerin bakım ve onarımı için de 16 milyon TL aktarıldı.





Birgün gazetesinin haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Elazığ’a inşa ettiği külliyenin maliyeti sürekli büyüyor. AKP Elâzığ Milletvekili Metin Bulut’un, “Tasarruf tedbirlerinden dolayı bazı tesislere başlamama durumu söz konusuydu. Ama biz bunun Elâzığ açısından ne kadar önemli olduğunu anlatınca bakanlığımız da bizi kırmadı” dediği Harput Diyanet Külliyesi’nin maliyeti sürekli artıyor. Harput Diyanet Eğitim Merkezi binasının yerine yapılan ve “İslam dünyasının en büyük külliyelerinden” biri olacağı bildirilen Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi için Elâzığ İl Özel İdaresi’nce duyurulan maliyet aşıldı. Ziver İnşaat’ın üstlendiği inşaatın bir yılın sonunda 76 milyon TL’ye çıkan maliyet tutarı 2020 yılı için ayrılan 13 milyon 500 bin TL’lik ödenek ile 90 milyon TL’yi aştı.









BAKIM VE ONARIMA 16 MİLYON TL





Bütçe büyüklüğü ile aralarında yatırımcı bakanlıkların da olduğu 12 kuruluşu geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bakım onarım masrafları da milyonlarca lirayı buldu. Kurumun yalnızca İstanbul ve Ankara’daki binalarının 2019 yılı bakım ve onarım masrafı 7 milyon 884 bin TL tuttu. Yatırım Programı’na göre, Diyanet’e ait tesislerin bakım ve onarımı için 2020 yılında16 milyon TL harcanması öngörülüyor.





Diyanet’in yayımlandığı ‘Aile’ dergisinde yer alan “Tasarruflu pazar alışverişi nasıl yapılır?” başlıklı yazıda, “Ucuza almak için akşam saatlerini bekleyin” tavsiyesinde bulunulmuştu.





MİLYONLUK FATURALAR





Yurttaşlar, ekonomik darboğaz nedeniyle en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta güçlük çekerken Diyanet’in sadece elektrik, su ve doğalgaz masrafı 5 milyon TL’yi aştı. Milyonlarca lira fatura ödeyen kurum 2016 ve 2017 yıllarında da 3,8 milyon TL’lik 36 araç aldı.