Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşa yatak bulamayan AKP, yandaşı özel uçakla getirdi /03 Nisan 2021 18:30

Vatandaşa yatak bulamayan AKP, yandaşı özel uçakla getirdi

Londra'dan Türkiye'ye Covid-19 tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait özel uçakla getirilen Erdal Yetimova'nın Avrupa'da AKP taraftarı toplamak için kurulan derneğin eski başkanı olduğu ortaya çıktı. Yetimova'nın Türkiye'ye getirildiği gün, Aslı Özkısırlar'ın hastanede boş yatak bulamaması sebebiyle vefat etmesi ise tepki çekmişti.

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Aslı Özkısırlar'ın hastanede boş yatak bulamaması sebebiyle yaşamını yitirdiği gün Londra'dan Türkiye'ye Covid-19 tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait özel uçakla getirilen Erdal Yetimova'nın Avrupa'da AKP taraftarı toplamak için kurulan derneğin eski başkanı olduğu ortaya çıktı. Alman istihbaratlarında da sıkça adından söz edilen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) isimli derneğin başkanlarını da AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçiyor.
 
Cumhuriyet'in haberine göre Uluslararasi Demokratlar Birliği Birleşik Krallık Bölge Başkanı  Erdal Yetimova, AKP İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın araya girmesi sonucu Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Londra'dan Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

Yetimova'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanını belirlediği Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) eski başkanı olduğu ortaya çıktı. 2017’den beri Alman istihbarat raporlarında da geniş yer bulan UID AKP’nin yurt dışı kolu görevi görürken, partinin Avrupa'daki mitinglerine taraftar getirdiği ortaya çıkarılmıştı.

Diğer yandan Yetimova'nın Türkiye'ye getirildiği gün Aslı Özkısırlar isimli yurttaş, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmek için 25 gün boyunca hastanelerde yatak bulamamış, ardından yaşamını yitirmişti. Bu iki olayın aynı gün yaşanması iktidarın salgınla mücadelede izlediği farklı tutumları gözler önüne sermiş ve sert tepkiler yükselmişti.
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