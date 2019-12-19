Vatandaşa yeni şok: Lüks semtlere tebligatlar gitmeye başladı

Değeri 5 milyon TL'nin üzerinde olan konutlara Değerli Konut Vergisi getirilmesi üzerine lüks semtlerde oturan ve değeri 5 milyon TL üzeri olan konut sahiplerine tebligatlar gönderilmeye başlandı. Tebligatları yeni yeni almaya başlayan konut sahiplerinin itiraz etmek için 15 gün süresi var.







Sözcü’den Derin Gökçe’nin haberine göre İstanbul’da oturan bazı vatandaşlara Değerli Konut Vergisi (DKV) kapsamında tebligatlar gönderilmeye başlandı. Gelen tebligatlar karşısında evinin tapu müdürlüğündeki gerçek değerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediğini öğrenildi. Gönderilen kağıtta itiraz etmek isteyen vatandaşların 15 gün süresi olduğu bildirildi.





7194 Sayılı Kanunun 30. maddesinden itibaren Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen Değerli Konut Vergisi (DKV) gereği, fiyatı 5.000.000 TL’yi aşan taşınmazlardan değerli konut vergisi alınacak. Yasa hükmü gereği tebliğ şartı olduğunu söyleyen Avukat Cenk Söbe, vatandaşlar taşınmazlarının değerini internetten sorgulayıp buna göre aksiyon alabileceklerini söylüyor.





SÖBE: İTİRAZ SÜRESİ 15 GÜN





Vatandaşların 15 gün süre içerisinde tapu kadastro müdürlüklerine yazılı olarak dilekçe ile itiraz edebileceklerini belirten Söbe, “Bu itiraz üzerine Tapu Kadastro 15 gün için bir değerlendirme yapıp sonucu vatandaşa bildirecek. Yasaya göre yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucu değer kesinleşiyor. Bu aşamada artık vatandaş 30 günlük süre içerisinde vergi mahkemesinde hangi sebeple değere itiraz ettiğini belirten bir dava açmak zorunda. Bu dava yolu değere itiraz sürecinin son aşamasıdır. Mahkemenin kararı kanun yolları aşamasından da geçtikten sonra taşınmazın değeri kesin olarak tespit edilecektir” dedi.





SUADİYE’DEKİ TAŞINMAZA 6 MİLYON TL’LİK TEBLİGAT





Kadıköy Suadiye’deki evine 6 milyon 890 bin TL’lik değer biçildiğini söyleyen Mimar Pinar Onursal Çelebi bu vergiyi ödeyecek gelirinin olmadığını ve gerekli itirazları avukatı aracılığı ile yapacağını dile getirdi.





İşte devletin 6 milyon 890 bin TL’lik değer biçtiği konut







HANGİ LÜKS KONUT NE KADAR ÖDEYECEK?





Değerli Konut Vergisi'ne tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar binde 3, 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendiriliyor.



