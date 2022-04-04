Vatandaşın cebi ‘Yetersiz bakiye’ veriyor

– Ali Kemal Turan: 75 yaşında bir emekliyim, bu yaşta iş arıyorum. Hastayım, acile gittim. Neden hastayım biliyor musunuz? Yetersiz beslenmekten, sabah zeytin, akşam zeytin. 40-50 bin lira kredi borcum var. Aç kalıp ödüyorum. Ben açım!
– Hüseyin Alkaya: Fiyatlar arttı, gelirler belli, insanlar açık veriyor. Bu ülkede emekli aylığı ile yaşamak diye bir şey yok. Ahmet'in külahını Mehmet'e, Mehmet'in külahını Ahmet'e, borcu borçla kapatıyoruz.
– Müfide Canan Sezgin: Yeterli bakiye kimde var ki? Kredi kartı borçlarımız var, 2 çocuğum üniversite bitirdi, onların KYK borcu var. Allah sonumuzu hayır etsin.
BAŞKALARI UTANSIN
– Koral Yaylım: 25 yıldır kredi kartı kullanıyorum, ben de zaman zaman ‘yetersiz bakiye' ile karşılaşıyorum, utanıyorum. Ama benim değil, başka insanların utanması gerekiyor.
– Murat Göl: Kredi kartım var ama kullanmamaya çalışıyorum. Nakite döndük. Almak istediklerimizi alamıyoruz, dolayısıyla kredi kartını da kullanamıyoruz. 2500 lira emekli maaşıyla nasıl yaşanırsa öyle yaşıyoruz.
– Nevriye Sayın: Herkes kartlara yüklendi, gelirler az… Emekli öğretmenim, ay sonunu getirmekte zorlanıyorum.
Nazif Özergil (Kasap) BAKİYEYE BAKIP ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR
Artık vatandaş dükkana gelince önce bir bütçesini kontrol ediyor, kredi kartının limitine bakıyor. Bakiyesi uygun değilse ya ürünü bırakıp gidiyor ya da aldığı miktarı düşürüyor. Bakiyesi kadar alıyor. Kredi kartları olmasa piyasada yaprak kımıldamaz.
Yusuf Acıyan (Dönerci) DÖNERİN YANINA İÇECEK ALMIYORLAR
Müşteri geliyor, 1.5 porsiyon döner istiyor, sonra fiyatı görünce, “Çok pahalı, 1 porsiyon olsun” diyorlar. 1 porsiyon döner alan yanına içecek istiyordu, artık ‘içecek kalsın' diyor. Yedikten sonra Bu kadar pahalı mıydı ya, biz bilmiyorduk” diyenler de var.
Ramazan Baş (Aşçı): ALDIKLARINI KASADA BIRAKIP GİDİYORLAR
Kasada fiyatı öğrendikten sonra aldığı ürünlerden birini veya birkaçını bırakanlar oluyor. En az 4-5 kişi aldıklarını bırakıp gidiyor… Kasaya geçtiğinde hazırladığımız malı dahi bırakıp gidenler var. Hayat herkes için artık çok zor, sonumuz hayır olsun.
Adem Çepni (Bakkal): “SONRA ÖDERSİNİZ” DEYİP GÖNDERİYORUZ
Kasada ödeme yapılırken ‘Yetersiz bakiye' uyarısıyla sık sık karşılaşmaya başladık. E vatandaşlar normal olarak utanıyorlar tabii, kolay değil. “Sonra ödersiniz” deyip gönderiyoruz, zaman tanıyoruz onlara. Vatandaşın alım gücü kalmadı.