'Vatandaşın cebine yansıyan enflasyon yüzde 40’ın üzerinde'









Mevsim sonu olması nedeniyle indirimlerin başlamasıyla şubat ayında giyim ve ayakkabı grubunda yıllık enflasyon yüzde 5.98 seviyesine geriledi. Fiyatı en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 12.58 ile erkek kazağı oldu.





Yiyecekte ise enflasyon yükseldi. Şubat ayında zam şampiyonu fiyatı yüzde 44.09 artan kabak oldu. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 23.76 ile sivri biber, yüzde 22.12 ile vapur bilet ücreti takip etti.





Dünya'dan Ali Yıldırım haberinde enflasyonun beklentinin altında gerçekleştiğine dikkat çekti. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, enflasyonun geçen yıla göre sınırlı da olsa yükselmesinde, işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyatları ve konut grubunda gözlenen fiyat ayarlamalarının etkili olduğunu vurguladı.





Bürümcekçi “Buna karşılık, kura hassas gruplarda ve enerji grubunda fiyat düşüşleri gözlendi. Şubat ayında enerji grubunda yüzde 0,63 ile geçen yılın tersine düşüş izlendi. Giyim fiyatları mevsimlik düşüşünün ise yüzde 4,83 ile geçen yılki düşüşe benzer olması ise yıllık enflasyonu etkilemedi. Böylece yıllık TÜFE de önceki ayki yüzde 12,15 seviyesinden yüzde 12,37’ye çıktı” ifadelerini kullandı.





Bürümcekçi, gıda enflasyonunun hem işlenmemiş hem işlenmiş gıda fiyat artışı kaynaklı yükseldiğine dikkati çekti. Manşet enflasyonda yılın zirvesinin geride kalmak üzere olduğuna işaret eden Bürümcekçi, şunları kaydetti:





“Önümüzdeki dönemin seyri açısından gıda fiyatlarının belirsizliği ve oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamaları enflasyon üzerindeki risklerin yönünü belirleyecektir. Kısa vadede petrol ve emtia fiyatlarının sert gerilemesi olumlu yansırken, Çin kaynaklı tedarik zinciri aksaklıkların üretici fiyatlarında yaratacağı yukarı yönlü baskılar ve son günlerdeki kur artışı ile beraber yıllık bazda kur sepeti değişiminin yüzde 16 civarına yükselmesi enflasyonu yukarı yönde etkileyen bazı faktörlerin güçlenmeye devam ettiğine işaret etmektedir. Dolayısıyla son günlerdeki değer kaybının ancak daha belirgin bir kur atağına dönüşmediği durumda yıllık enflasyonun ikinci çeyrekten itibaren geçen yılın aynı döneminin oluşturduğu lehte baz etkisi nedeniyle kademeli gerileyerek yılı yüzde 10-11 aralığında bitirmesi halen olası duruyor.”





CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise, gerçekleşen enflasyonun Merkez Bankası’nın yüzde 5’lik enflasyon hedeflerinin çok uzağında olduğuna dikkat çekti.





12 aylık ortalamalara bakılarak hesaplanan enflasyon rakamlarına bakıldığında ise şubat ayında bu verinin yüzde 13,94 olarak gerçekleştiğinin görüldüğünü ifade eden Erdoğdu şöyle devam etti:





“Bugün açıklanan rakam, son 10 yılın aynı ayları dikkate alındığında 12 aylık ortalama enflasyonun, 2019 yılından sonra gerçekleşen en yüksek oran. Bu rakamı 2018 yılı verisi takip ediyor. Kısacası, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra enflasyon art arda rekorlar kırmaya başladı. Ama sarayın halkın yaşadığı hayat pahalılığından haberi yok. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hala işçiyi, memuru ve emeklileri enflasyona ezdirmediklerini söyleyebiliyor. Sayın Cumhurbaşkanına sormak lazım: Enflasyona yenik düşmeyen kim kaldı? Faturalar, zamlar, vergiler yüzünden insanlar bırakın ay sonunu, günü nasıl geçireceğini düşünüyor.”





Aykut Erdoğdu, 200 TL’lik banknotların 2009’da tedavüle çıktığında 140 dolar alındığını, şimdi ise sadece 32 dolar alınabildiğini vurgulayarak, kağıt üstünde verilerle ne kadar oynanırsa oynansın; gerçek verilerin yaşanan enflasyonu ortaya koyduğunu bildirdi. Erdoğdu şunları söyledi:





“Geçen yılla bu yıl arasında vatandaşın cebine yansıyan enflasyon yüzde 40’ın üzerinde. Faturaları ve market harcamaları geçen yılla kıyasladığında herkes bu gerçeği görüyor. Rakamla istedikleri yalanı söylesinler halkın pazar alışveriş sepeti her geçen gün eksiliyor. Bir ayda yüzde 4’e yakın yükselerek 6.25’e dayanan dolar kuru bize enflasyonun ne olduğunu ortaya koyuyor. Çekirdek göstergelere bakıldığında da Kasım’dan bu yana enflasyonun ana eğiliminin yukarıya döndüğü görülüyor.”





Ana harcama grupları itibarıyla şubatta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,03 ile sağlık ve yüzde 0,86 ile eğitim grubunda görülürken, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,85 lokanta ve otellerde yüzde 0,82 ve konutta yüzde 0,48 artış gerçekleşti. Şubatta ana harcama grupları itibarıyla en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4,83 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu yüzde 1,34 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,38 ile ulaştırma, yüzde 0,22 ile haberleşme, yüzde 0,08 ile ev eşyası, yüzde 0,04 ile eğlence ve kültür izledi.