Samanyolu Haber /Ekonomi / Vatandaşın ekonomi tedirginliği /11 Ağustos 2020 20:42

Vatandaşın ekonomi tedirginliği

Türkiye'de yaşanan ekonomik krizle birlikte dövizde başlayan hareketlilik son günlerde yeniden gündemde. Dolar ve euro rekor kırdı, bu yükseliş tedirginliği de beraberinde getirdi. Dövizdeki artış cebe de yansıyınca vatandaşların tepkileri gecikmedi.

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Dolar 8'e, euro ise 9'a merdiveni dayadı. İki para birimi de Türk lirasının karşısında tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Hal böyle olunca vatandaşın tedirginliği de arttı. Sözcü, dolar ve eurodaki yükselişi vatandaşa sordu.

Sözcü'nün haberine göre hiçbir iş yapmadan ellerindeki varlıkları olduğu gibi tutmaya çalıştıklarını belirten İsmail Aşık, “Elimizdeki, avucumuzdakini de kaybetmemek için ticarete açılamıyoruz. Mevcut gidişat nedeniyle sadece elimizdekini tutmaya çalışıyoruz” dedi.

Esnaf Zafer Kurt dövizin yükselmesinin ürün almalarını etkilediğini anlatarak, şöyle dedi: 

“Döviz yükseldikçe mal alamıyoruz. Her şey çok yüksek şu anda. Durumumuz iyiye de gitmiyor. Kıyıda köşede de hiçbir şeyimiz kalmadı. Yaklaşık 4 aydır zaten çalışamıyoruz. Çalışamadığımız gibi kiramızı da veremiyoruz."

Emekli Yener Kurun geçinemediklerini anlatarak, “Devlet güvencesindeyim ama geçinemiyorum. Yeğenimin iki tane çocuğu var kirada oturuyor, 6 aydır kirasını ödeyemedi, şimdi evi boşaltıyor. Ev sahibine borçlu. İşi yok. Bir çalışıyor bir ay ondan sonra izin. Lise mezunu. Ne yapacağız? Fakir kazanamıyor. Fakir ölmüş, fakir bitmiş” ifadelerinde bulundu.

Cihangir Veldet ise ekonominin iyi gitmediğini belirterek, “Benim altınım yok bilmiyorum. Dolarım da yok. Eskiden vardı, hep gitti. Demokrasinin olmadığı bir ülkede konuşsan veya konuşmasan pek bir şey fark etmiyor” dedi.
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