Vatandaşın yüzde 29'u temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

Araştırmalar ise yurttaşların yüzde 29’unun temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını ortaya koyuyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen günlerde market alışverişi yapmış ve “Fiyatlar gayet uygun” demişti.







Araştırma şirketi Metropoll, Türkiye’nin Nabzı Eylül 2021 anketinde halkın geçim koşulları üzerine seçmenin şu anki geliriyle temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadığına dair verilere yer verildi.







SADECE YÜZDE 21 TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİYOR







Anket sonucunda, seçmenin yüzde 28.7’sinin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı ortaya çıktı. Sadece beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılayan kesimin ise yüzde 49.2 olarak belirlendi. “Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 21.7’de kaldı.





Metropoll Araştırma yöneticisi Özer Sencar anket sonucunu, “Halkın geçim koşulları. Yoksullar yüzde 30’u aşmış durumda” notuyla paylaştı.