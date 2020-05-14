Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşlar AVM'lere aktı: İşte 2 günlük rakam /14 Mayıs 2020 00:01

Vatandaşlar AVM'lere aktı: İşte 2 günlük rakam

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalan AVM'lerin yeniden açılması sonrasında vatandaşlar adeta bu noktalara akın etti.

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Korona salgını nedeniyle kapanan 426 AVM’den 420’si hizmet vermeye başladı. AVM’leri, açıldığı ilk gün 1 milyon 200 bin, ikinci gün 1 milyon 100 bin kişi ziyaret ederken, AVM’lerin salgın öncesi ziyaret sayısına aylar sora ulaşması bekleniyor.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, pazartesi günü açılan AVM’leri ilk gün 1 milyon 200 bin, ikinci gün 1 milyon 100 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Bu sayının salgından önceki sayının yüzde 20’si olduğunu belirten Altaş, Eylül’den sonra yüzde 60 ve 70 oranlarına ulaşmayı beklediklerini kaydetti.

İKİ GÜNDE 2 MİLYON 300 BİN KİŞİ AVM’LERE GİTTİ

Altaş, Haber Türk televizyonunda yaptığı açıklamada AVM’leri ilk gün 1 milyon 200 bin, ikinci gün 1 milyon 100 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Altaş, “Birinci gün yüzde 23 civarında bir giriş var. Bu da 1 milyon 200 bin kişiye tekabül ediyor. Normal zamandaki giriş sayımız 6.5 milyon civarında. İkinci gün ise 1 milyon 100 bin ziyaretçi gitti. Zaten düşündüğümüz gibi seyrediyor. Yüzde 20’lerle başlarız giriş sayısında, yavaş yavaş yüzde 30, 40 ve 50, Eylül’den sonra yüzde 60 ve 70 diyerek gideriz” dedi.

AVM ÖNÜNDE OLUŞAN KUYRUKLAR KONTROLLERDEN

Altaş, 426 AVM’den yaklaşık 420 tanesinin açık olduğunu söyledi. AVM önündeki kuyrukların Avrupa’da da olduğunu belirten Altaş, “Halkımızı uyarmak istiyorum, dışarıdaki sosyal mesafeyi koruyun. AVM’ye gireceğiz diye sosyal mesafeyi ihlal etmek yanlış. Kuyrukların oluşması sosyal mesafe, hijyen, maske kontrollerinin yapılmasından dolayı oluşuyor. Yoğunluktan oluşan kuyruklar değil. Açıkçası AVM’lerin içinden bir şikayet almadık. Hala bilinçlenmeyen insanlar var. Maskesiz girmeye çalışanlar oluyor” dedi.
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