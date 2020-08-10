Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşlar hastanelere isyan etti /10 Ağustos 2020 20:53

Vatandaşlar hastanelere isyan etti

Türkiye’de Kurban Bayramı'ndan sonra vaka sayılarının yükselişe geçmesi korona (Covid-19) testine talebi artırdı. Bu testi yaptırmak isteyen vatandaşların cebinden hastanesine göre ücret çıkıyor. İstanbul'da özel bir hastanede korona testi için 1700 TL ödeme alınırken, yine başka bir özel bir hastanede bu rakam 400 TL'ye iniyor. Her hastanede farklı ücret tarifesine vatandaşlar tepki gösterdi.

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 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla görüştüğü 81 İl Sağlık Müdürüne, Kurban Bayramı boyunca belirlenen tedbirlere sıkı şekilde riayet edilmesi ve salgın yönetiminde en ufak bir gevşeme yaşanmaması konusunda uyarılarda bulunmuştu. Ancak bu uyarıları kulak ardı eden vatandaşlar, kendilerinde korona virüs belirtileri hissedince soluğu hastanelerde alıyor.

Erken teşhisin önemini bilen vatandaşlar, test yaptırmanın zorlaştığı devlet hastaneleri yerine özel hastanelere akın etmeye başladı. İstanbul'un lüks semtlerinden birinde bulunan özel bir hastaneye bir kaç gün önce giden bir vatandaş resmen soyulduğunu anlattı.

Test yaptırdığına bir kez değil bin kez pişman olduğunu telefonla Yeniçağ'ın internet sitesine bildiren kişi, kredi kartıyla ödeme yaptığını belirtti.

Özel hastaneye girince korona testi yaptırmak istediğini söyleyen kişiye, iddialara göre, muayene olmadan test yaptıramayacağı söylenmiş. Kişi 560 TL muayene ücretini ve 160 TL de test ücretini ödemiş. Ardından kan tahlili yaptırın önerisine de uymuş.  Hastaneye toplam 1700 TL ödediğini iddia etti. Evet yanlış okumadınız 1700 TL ödemeyi kredi kartından yapmış.  

Resmen soyulduğunu söyleyen vatandaş "Gören de mini bir Check Up yaptırdığımı sanacak. 24 saat sonra korona olmadığım söylendi. Ödeyeceğim ücret belimi öyle büktü ki, sonuca sevinemedim bile. Bir arkadaşım da benim test yaptırdığımı öğrenince telefonla aradı. Kendisine başka hastaneye gitmesini söyledim. Sayemde kazıklanmaktan kortuldu" dedi.

O arkadaşının tavsiyesine uyarak Fatih sınırlarındaki başka bir özel hastaneye gittiğini söyleyen kişi "Test için 150 TL ödemiş. Antikor testi için de 250 TL vermiş. Toplam 400 TL'ye korona olmadığını öğrenmiş. Madem devlet hastanelerinde isteğe bağlı test yapılmıyor. O zaman devlet, özel hastanelere bir standart getirmeli. Aynı fiyat tarifesini uygulamalı. O 400 TL alan hastanede para kazanıyor. Benim 1700 TL verdiğim hastane de. Tek farkı benim gittiğim hastanenin korona testinden trilyonlar kazanması. Bu fiyat politikası benim gibi kıt kanaat geçiren vatandaşların soyulmasının göstermesidir" dedi. 
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