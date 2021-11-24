Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşlar Türkiye'nin farklı noktalarında yine sokağa çıktı /24 Kasım 2021 21:55

Vatandaşlar Türkiye'nin farklı noktalarında yine sokağa çıktı

Dün yaşanan kur krizi sonrasında Vatandaşlar Türkiye'nin farklı noktalarında yine sokağa çıktı. İstanbul Kadıköy'de yurttaşlara polis müdahale etti. 2 kişi gözaltına alındı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor. 

Dolar ve avro kurunun TL karşısında cumhuriyet tarihinin zirvesine çıkması ve hayat pahalılığının artması yurttaşlar tarafından dün akşam saatlerinde protesto edilmişti.

TL'nin dolar ve avro karşısında rekor düzeyde değer yitirmesi bugün de yurdun birçok yerinde yurttaşların protestosuna yol açtı. Sokağa çıkan yurttaşlar protesto düzenleyerek “hükümet istifa” ve "AKP istifa" sloganı attı. 

İSTANBUL

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, “Bu iktidara, bu düzene mecbur değiliz” çağrısıyla Kadıköy’de bulunan Boğa Heykeli’nde basın açıklaması düzenlemek için bir araya geldi.

Açıklama öncesinde Kadıköy’ün pek çok yeri polislerce ablukaya alındı. Polis Bahariye’de toplanan kitleye müdahale etti. Çok sayıda kişi darp edilerek gözaltına alındı. Polis, basın emekçilerinin görüntü almasına engel oldu.

ANKARA

Mamak Mutlu Mahallesi’nde “Geçinemiyoruz” yazan pankartla sokağa çıkanlar “Hükümet istifa” sloganlarıyla yürüdü. Sokağa çıkanlara polis saldırdı. 6 kişi gözaltına alındı.

Kampüste toplanan ODTÜ öğrencileri ise, "ODTÜ yürüyor mücadele büyüyor" yazılı pankartın arkasında "Hükümet istifa" sloganları atarak yürüdü.

KADIKÖY'DE 2 GÖZALTI

İstanbul Kadıköy'de yurttaşlara polis müdahale etti. 2 kişi gözaltına alındı.

Kadiköy Bahariye Caddesi ve çevresinde polis barikatları ile çevrildi. Polisin yurttaşlara dağılmaları konusunda yaptığı uyarıdan sonra dağılmayan gruba müdahale başladı.

Ara sokaklarda toplanan yurttaşlar “Hükümet istifa” sloganı atarak yürümeye devam ediyor.

MERSİN'DE GEÇİNEMİYORUZ DİYEN VATANDAŞLARA MÜDAHALE 

Mersin'de "Geçinemiyoruz" diyen yurttaşlara polis müdahale etti.

SAMSUN

Samsun'da Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri çağrısıyla yoksulluğa, yükselen döviz kurlarına ve zamlara karşı eylem yapıldı. Eylemde "hükümet istifa" sloganları atıldı.

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