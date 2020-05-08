Vatandaşlara maske dağıtamayan AKP, yurt dışına maske satışına hız verdi

AKP salgın dolayısıyla dünyanın dört bir tarafına yardım ulaştırdığını söylerken, birçok ülkeye maske ve koruyucu ekipman bağışlandığını duyurdu.





Maske konusunda çok sayıda ülkeye “bağış” yapıldığı doğru olsa da, bu konuda yapılan “bağışlar” satışların da ön adımı oldu.





Maske ve koruyucu ekipman ihracatının kağıt üstünde yasaklandığı dönemde, AKP aracılığıyla maske satışlarının devam ettiğini gösteren çok sayıda bilgi ortaya çıkmaya devam ediyor.





Türkiye’den İngiltere’ye satılan ve kalite standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle depoda bekletildiği ortaya çıkan 400 bin önlükle birlikte konu yeniden gündeme geldi.





Sadece İngiltere’ye 84 tonluk satış

İngiltere, Türkiye'den aralarında 400 bin önlüğün de olduğu 84 bin kilo koruyucu malzeme siparişi vermişti. Yapılan alımı bizzat İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick açıklamıştı.





Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın söz konusu satış işlemine ilişkin, "Evrak, izin, gümrük gibi bizim yapmamız gereken ne varsa yapıldı. Mesele, İngiltere hükümeti ile Türkiye'deki özel bir şirket arasında" ifadesini kullanmıştı.





İngiltere’ye söz konusu satışı yapan Selegna Tekstil şirketinden Mehmet Düzen, İngiltere’den konuyla ilgili resmi bir şikayet almadıklarını belirtirken, daha önce yaptığı açıklamada, “İlk etapta 32 bin adet malzemeyi İngiliz uçağına teslim ettik. Ardından her gün yeni uçak geldi ve diğer 300 bin siparişi de ulaştırmayı başardık. İngiliz yetkililer ise Çin’den getirdikleri malların işe yaramaz olduğunu ve bundan sonra şirketimiz ile düzenli olarak çalışacaklarını söyleyerek teşekkürlerini iletti” demişti.





Sadece İngiltere’ye de değil...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “128 ülke Türkiye'den hibe, ihracat izni ya da satın alma şeklinde tıbbi malzeme talebinde bulundu, yarısını karşıladık” açıklamasında bulunurken, bu açıklama ihracat yasağının “özel izinle” patronlar yararına olacak şekilde güncellendiğini ortaya koydu.





Şu ana kadar basına yansıyan bilgilere göre, Türkiye’nin maske satışı yaptığı ülkeler arasında İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkeler bulunuyor.





Almanya’da çok sayıda eyalet, Türkiye’deki çeşitli firmalar üzerinden maske alımı gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na danışmanlık yapan Mustafa Erkan’ın aracılığı sonucu sadece Hannover Bölgesi’ne 200 bin maske satışı yapıldığı basına yansımıştı.





Yine maske satışının yasak olduğu ilk dönemde, İtalya ile temasa geçilmiş ve bu ülkeye yapılan 200 bin maskenin teslimi yine Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılmıştı. Aynı dönemde İspanya ve Litvanya'ya ise solunum cihazı satışı yapıldığı açıklandı.





'Ülkede maske dağıtamadılar, maske ticaretine başladılar'

AKP’nin maske satışını özel izne bağladığı dönemde şirketlere bir maske hibe etmeleri karşılığında bir maske ihracı, bir tulum hibesi karşılığında 3 maske ihracatı izni verdiğini açıklayan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, soL’a yaptığı değerlendirmede konuya ilişkin önümüzdeki günlerde parti olarak önemli açıklamalar yapacaklarını dile getirdi. Maske işini hükümetin maskesini düşürdüğünü söyleyen Polat, “Türkiye Cumhuriyeti kendi yurttaşlarına maske dağıtamzken maske ticaretine başladı” dedi.





Devlet Malzeme Ofisi üzerinden maske hibe edene bir maske ihracatı izni denildiğinde durup bir düşünmek gerektiğini belirten Polat, bir liraya satışı yapılacak maskelerin kalitesinin ve standardının da soru işareti olduğuna işaret ederken, insanların sağlığıyla oynandığını dile getirdi.