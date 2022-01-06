Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşlardan AKP'li belediye önünde protesto gösterisi /06 Ocak 2022 20:54

Vatandaşlardan AKP'li belediye önünde protesto gösterisi

Bergama'da çiftçilerin kullandığı zeytinlik, tarla, mera gibi alanları kapsayan ve toplamda 261 futbol sahası büyüklüğündeki arazinin satılacağı yönündeki iddiayla ilgili olarak vatandaşların AKP'li Bergama Belediyesi önünde protesto gösterisi yaptığı belirtildi.

SHABER3.COM

İzmir'in Bergama ilçesinden vatandaşlar toprak satışı konusunda tepkili. 2 bin dekarı bulan ve toplamda 261 futbol sahası büyüklüğündeki alanın satışa çıkarılacağı yönündeki iddialar protesto edildi.

Cumhuriyet'te yer alan ve Erman Şentürk imzası taşıyan habere göre İzmir’de geçtiğimiz ay tüm itirazlara karşın 3 ayrı köydeki 6 ayrı tarım arazisini yaklaşık 7 milyon liraya satan ve büyük tepki çeken AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 107 köy arazisinin daha satışı için belediye meclisinden yetki aldı.

Çiftçilerin kullandığı zeytinlik, tarla, mera gibi köy mallarının satışına karşı çıkan yurttaşlar ve mahalle muhtarları ise belediye önünde eylem düzenleyerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Yaklaşık 2 bin dekarı bulan ve toplamda 261 futbol sahası büyüklüğündeki ata topraklarının rant uğruna satışına itiraz eden Bergamalılar yaptıkları açıklamada AKP’li Koştu’yu kınadı ve karardan vazgeçilmesi için çağrıda bulundu.

Eyleme destek veren İYİ Parti ve CHP’li meclis üyeleri de mecliste ret oyu verdikleri satış yetkisini mahkemeye taşıyacaklarını ve kararın iptali için davacı olacaklarını dile getirdi. Meclis toplantısına katılan köylüler ve mahalle muhtarları, satış kararıyla ilgili oylama esnasında alkışlar ve ıslıklar eşliğinde protestosunu yeniledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vatandaşlardan AKP'li belediye önünde protesto gösterisi Sonraki Haber >>

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'

Erdoğan korktuğundan böyle konuşuyor

Erdoğan korktuğundan böyle konuşuyor

Saadet'ten Don't Look Up göndermeli video: Kuyruğa bakma

Saadet'ten Don't Look Up göndermeli video: Kuyruğa bakma

4 yaşındayken kaçırıldı, çizdiği harita ile 33 yıl sonra annesine kavuştu

4 yaşındayken kaçırıldı, çizdiği harita ile 33 yıl sonra annesine kavuştu

Eski AKP'li Trabzonlu seçmenden şok sözler

Eski AKP'li Trabzonlu seçmenden şok sözler

İntiharın eşiğine gelen bir KHK’lının hikayesi

İntiharın eşiğine gelen bir KHK’lının hikayesi

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

AKP’li belediye başkanından olay görüntüler!

AKP’li belediye başkanından olay görüntüler!

Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı

Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:23:33