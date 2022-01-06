Vatandaşlardan AKP'li belediye önünde protesto gösterisi

İzmir'in Bergama ilçesinden vatandaşlar toprak satışı konusunda tepkili. 2 bin dekarı bulan ve toplamda 261 futbol sahası büyüklüğündeki alanın satışa çıkarılacağı yönündeki iddialar protesto edildi.







Cumhuriyet'te yer alan ve Erman Şentürk imzası taşıyan habere göre İzmir’de geçtiğimiz ay tüm itirazlara karşın 3 ayrı köydeki 6 ayrı tarım arazisini yaklaşık 7 milyon liraya satan ve büyük tepki çeken AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 107 köy arazisinin daha satışı için belediye meclisinden yetki aldı. İzmir’de geçtiğimiz ay tüm itirazlara karşın 3 ayrı köydeki 6 ayrı tarım arazisini yaklaşık 7 milyon liraya satan ve büyük tepki çeken AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 107 köy arazisinin daha satışı için belediye meclisinden yetki aldı.

Çiftçilerin kullandığı zeytinlik, tarla, mera gibi köy mallarının satışına karşı çıkan yurttaşlar ve mahalle muhtarları ise belediye önünde eylem düzenleyerek seslerini duyurmaya çalıştı.Yaklaşık 2 bin dekarı bulan ve toplamda 261 futbol sahası büyüklüğündeki ata topraklarının rant uğruna satışına itiraz eden Bergamalılar yaptıkları açıklamada AKP’li Koştu’yu kınadı ve karardan vazgeçilmesi için çağrıda bulundu.Eyleme destek veren İYİ Parti ve CHP’li meclis üyeleri de mecliste ret oyu verdikleri satış yetkisini mahkemeye taşıyacaklarını ve kararın iptali için davacı olacaklarını dile getirdi. Meclis toplantısına katılan köylüler ve mahalle muhtarları, satış kararıyla ilgili oylama esnasında alkışlar ve ıslıklar eşliğinde protestosunu yeniledi.