Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşları öldüresiye döven ‘kırmızı montlu’, Güvenlik Şube Müdürü çıktı /21 Mart 2022 13:13

Vatandaşları öldüresiye döven ‘kırmızı montlu’, Güvenlik Şube Müdürü çıktı

Adana’da sokak ortasında yere düşen savunmasız Furkan Vakfı Gönüllüsü kişilerin başına acımasızca copla öldüresiye vuran kırmızı montlu kişi Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Ali Abdullah Baytok çıktı.

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Furkan Vakfı Gönüllüsü 8 kişinin hukuksuz bir şekilde tutuklanmasını protesto etmek isteyen Furkan Vakfı Gönüllüleri’ne polis orantısız güç kullanmasına tepkiler sürerken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vatandaşlara öldüresiye işkence eden kırmızı montlu kişinin kimliği belli oldu.


Olayların başından beri yolda hiçbir taşkınlık yapmadan yürüyen vatandaşları copla sırtından dürterek taciz eden, arkasından vatandaşın bacaklarına vurarak olayları provoke eden ve yerdeki bir başka vatandaşın kafasına öldüresiye defalarca vuran kişinin Adana Güvenlik Şube Müdürü Ali Abdullah Baytok olduğu iddia edildi.

Furkan Vakfı Gönüllüsü 8 kişinin hukuksuz bir şekilde tutuklanmasını protesto etmek için Furkan Hareketi Lideri Alparslan Kuytul’un bir parkta yapacağı basın açıklamasına gitmek isteyen Furkan Hareketi Gönüllülerine polisin cop, plastik mermi ve biber gazıyla saldırmasında onlarca kişi yaralanırken polisin takındığı hasmane tutum tepkilere yol açmıştı.
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