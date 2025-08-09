Vatandaşlık vurgunu: 2 bin 691 yabancıya 50 bin dolara pasaport satılmış





ÜÇÜNCÜ İDDİANAME: KARA PARA AKLAMA





MASAK RAPORU: 31 HİLELİ İŞLEM

Türk vatandaşlığını uygun fiyata satan şebekeye operasyon yapıldı.Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de yayımlanan yazısında, sahte belgeler ve usulsüz işlemlerle yabancılara düşük bedelle Türk vatandaşlığı verilmesini konu alan yeni gelişmeleri aktardı. Saymaz’ın ortaya çıkardığı iddiaya göre, bir müteahhit şebekesi sahte dekont, e-imza ve değerleme raporlarıyla henüz proje aşamasındaki gayrimenkulleri olduğundan pahalı gösterip rüşvet vererek, 2 bin 691 yabancıya 50 bin dolar karşılığında vatandaşlık sattı.Zer Group Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan ile Afganistan kökenli Muhammet, Abdullah ve Faisal Şahap’ın başını çektiği öne sürülen şebeke hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki iddianame hazırlandı. İlk iddianamede İstanbul’daki 146 gayrimenkul üzerinden 870 yabancıya, ikincisinde ise altı ildeki 409 gayrimenkul üzerinden 1.821 yabancıya vatandaşlık verildiği tespit edildi.Sanıklar hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “resmi ve özel belgede sahtecilik”, “dolandırıcılık” ve “yabancıyı ülkeye sokma” suçlamaları yöneltildi. Hangi mahkemenin davaya bakacağına Yargıtay karar verecek.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı üçüncü iddianamede, aralarında Mustafa Ceylan ve Muhammet Şahap’ın da bulunduğu 11 sanık hakkında “örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede yer alan İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi raporuna göre, 25 bin belge incelendi ve çoğunluğu Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 2 bin 961 yabancı Türkiye’ye gelmeden vatandaşlık ve pasaport sahibi oldu.409 gayrimenkul satışından devlete 119 milyon 50 bin dolar girmesi gerekirken, gerçekte satışların 50 bin dolara yapılması nedeniyle 102 milyon 690 bin dolarlık döviz kaybı yaşandığı belirlendi. Diğer 146 gayrimenkulde ise 32 milyon dolarlık kayıp tespit edildi. Toplam zarar yaklaşık 5,5 milyar TL’ye ulaştı.MASAK raporuna göre, şirketler vatandaşlık için gereken 250-400 bin dolarlık gayrimenkulleri 50 bin dolara satarken, kalan tutarı üçüncü kişiler üzerinden alıcıya gönderdi. Alıcı da bu parayı satış bedeli gibi şirkete iade etti. Bu yöntemle 31 usulsüz işlem yapıldığı belirlendi.Raporda ayrıca, bazı yabancıların aldıkları gayrimenkulleri satıcının paravan şirketine devrettiği, usulsüz işlemler karşılığında çalışanlara rüşvet verildiği ve çeşitli hesap transferleriyle kara para aklandığı iddia edildi. Bu kapsamda 11 şirkete ait 150 gayrimenkul ve sekiz araca el kondu.Saymaz’ın yazısında yer verdiği bir başka iddiaya göre, Suudi Arabistan’da Türkçe bilmeyen, hatta Türkiye’yi hiç görmemiş kişiler kolayca Türk vatandaşlığı aldı.