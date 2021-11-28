Vatandaşta dolar hezimeti, AKP'de çifte maaş bereketi

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Erdoğan tarafından ataması yapılan ve çift maaş alacak ilk isim, 21 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atanan Kutluhan Taşkın oldu.







Taşkın, önceki gün gece yarısı atama kararıyla da Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne de getirildi. Böylece Taşkın’ın görev sayısı ikiye ulaştı.





Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Kamu Sermayeli Kuruluş Ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yapan Erkan Tek ise işsizlik sorununa çözüm olması gereken Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.







Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Kamu Sermayeli Kuruluş Ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Feyza İleri de çift maaşa kavuşan bir diğer isim oldu. Feyza İleri, bundan böyle mevcut görevinin yanı sıra Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde Yönetim Kurulu Üyesi olacak.





Erdoğan’ın milletvekili yapmadığı ancak kamuda ballı maaşlarla görevlendirdiği isimlere bir yenisi daha eklendi. TBMM 23’üncü Dönem AKP Milletvekili Nuri Uslu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.





Erdoğan’ın gece yarısı gerçekleştirdiği diğer atamalar ise şöyle:





-Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine Kontrolörlüğüne Harun Gürer atandı.

-Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sezai Aydın atandı.

-Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yasin Kalem atandı.

-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Koç ve Ömer Karademir atandı.





Öte yandan İŞKUR Yönetim Kurulu’nun ayda en az dört kez toplanma zorunluluğu var. Çift görevli yönetim kurulu üyelerine her toplantıdan sonra ilave aylık ücret ödeniyor.