Vatandaştan elektrik zammına sert tepki





‘ARTIK KÖREBE OYNAYACAĞIZ BU ZAMLARDAN SONRA’





‘MİLLETİN AÇLIKTAN NEFESİ KOKMUŞ HALA ZAM YAPIYORLAR’

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dün elektrik ve doğal gaza yapılan zam oranlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artış gerekçesiyle konut aboneleri için yüzde 25 oranında zam yapıldı. Kamu ve özel hizmetler sektöründe yüzde 15, sanayi abone grubunda yüzde 10, tarımsal faaliyetler abone grubuna ise yüzde 12,4’lik zam yapıldı.Doğal gazda ise sanayi ve santrallere yönelik zam uygulanırken, şu an için konutlara yönelik bir zam açıklanmadı. Doğal gazda sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri içinse ortalama yüzde 24,2 zam geçişi yapıldı.Elektrik ve doğal gaza yapılan zam bugün itibariyle geçerli olacak.Osmaniye’de yaşayan vatandaşlar ise EPDK’nın açıkladığı elektrik zammına tepki gösterdi. Bir vatandaş gelen zammın ardından yaptığı açıklamada artık lambaları değil karanlıkta gaz lambası yakacaklarını belirterek, “Körebe oynayacağız bu zamlardan sonra” ifadelerini kullandı.Kadirli ilçesinde yaşayan bir başka vatandaş ise vatandaşların yiyecek almak için para bulamadığını, pazara gidemediğini, evden çıkamadığını ifade ederek “Milletin açlıktan nefesi kokmuş hala bunlar zam yapıyor. Şaşırdılar insanlar, şaşırdılar ne yapacaklarını. Bilemiyorum artık ne diyeceğimi de bilemiyorum” şeklinde konuştu.Bir diğer vatandaş ise halkın artık ödeyemez duruma düştüğünü belirterek “Elektriği kısıtlı kullanmayı düşünüyoruz. Yaksan da yakmasan da zaten elektrikli soba yakmıyoruz bir iki lamba yanıyor, onunla idare ediyoruz. Akşam zaten gece söndürüyoruz, gece lambasını yakmıyoruz” diyerek soba bile yakamaz hale geldiklerini belirtti.