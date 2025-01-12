Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaştan Erbakan'a şok tepki: Erdoğan'ı dektekledin hakkımı helal etmiyorum! /12 Ocak 2025 14:16

Vatandaştan Erbakan'a şok tepki: Erdoğan'ı dektekledin hakkımı helal etmiyorum!

Anadolu Buluşmaları çerçevesinde Sakarya'da esnaf ziyareti yapan Yeniden Refah Partisi genel başkanı Fatih Erbakan'a emekli bir vatandaşın gösterdiği tepki gündem oldu.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Sakarya'yı ziyaret etti. Sakarya Gar Meydanı'nda partisinin standını ziyaret eden Erbakan, Adapazarı merkezinde esnaf ve vatandaşlar ile buluştu.

'SANA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'
Adapazarı ilçe merkezindeki ziyaretleri sırasında vatandaşlar ile tokalaşan Erbakan'a bir emekli vatandaş Erbakan'a tepki gösterdi. Vatandaş son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a desteğini açıklayan Fatih Erbakan'a tepki gösterdi:

"SANA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
"Bir saniye sayın genel başkanım. Önce Sakarya'ya hoş geldiniz. Ama sana hakkımı helal etmiyorum. Destekledin onu. Bak bizi de böyle çile..." ifadelerini kullanırken Erbakan araya girdi ve "CHP gelse daha kötü olacaktı. Şimdi biz geleceğiz düzelteceğiz inşallah" şeklinde yanıt verdi.

KALABALIKTAN TEPKİ SESLERİ YÜKSELDİ
Erbakan'ın CHP'ye yönelik sözleri ve Erdoğan'ı destekleme kararının arkasında olduğunu ifade ettiği sözleri sarf ettiği sırada kalabalıktan "Olmadı, olmadı!" şeklinde seslerin yükseldiği duyuldu.
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