Vatandaştan yardım istemeden önce...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak tedbir almada Türkiye'nin geç kaldığını, krizin kötü yönetildiğini söyledi.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IBAN numarası vererek vatandaştan bağış yapmasını istemesini eleştiren Davutoğlu, "Sosyal devlet yardım istemez, yardım eder. Zekâtları devlet isterse Hazine'nin boş olduğu şüphesi doğar." dedi.





KRİZ GÖRMEMEYE BAŞLADIYSANIZ SOSYAL PATLAMADAN ENDİŞE EDİN!





"Bütçe, örtülü ödenek bugünler için vardır." diyen Davutoğlu, "Evin içini yakan ekonomik krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım." dedi.





Cezaevlerinden erken tahliye paketinin "ayrımcı" bir yaklaşımla düzenlenmesini eleştiren Davutoğlu, şiddete bulaşmamış insanların "terör" iddiasıyla Koronavirüs salgınının ortasında hapiste tutulamayacağını vurguladı.





Davutoğlu şöyle devam etti: "Devletin görevi mahkûm ettiği insanların sağlığını korumaktır. Kaçma şüphesi olmayan insanlar tutuklu yargılanmamalı. Tutuklu yargılama bir insan hakları ihlalidir. Bu kadar çok 'terörist' barındıran bir ülkenin ne kadar demokratik olduğu tartışılır."





T24 yazarı Murat Sabuncu’nun sorularını cevaplandıran Davutoğlu, "adrese doğrudan teslim" ihale düzenini, Doğan Medya Grubu'nun Ziraat Bankası kredisiyle Demirören Holding'e satılmasını, küresel salgın esnasında vatandaşa yardım etmesi gereken devletin bağış çağrısı yapmasını eleştirdi,





MÜTEAHHİTLERE VERİLEN HAZİNE GARANTİLERİNİ ALT ALTA YAZIP TOPLAYIN!





Davutoğlu, "Bütçe kaynaklarını yanlış kullanırsanız, şeffaf davranmazsanız yardım istemeye başlarsınız." diye konuştu.





Davutoğlu, "Türkiye'de kaybedilen kaynakları, doğrudan adrese teslim ihaleleri, müteahhitlere verilen Hazine garantilerini alt alta yazıp toplarsanız, halktan bağışla toplanacak olan devede kulak kalır. Böyle bir krizde devlet halktan para toplamaz, halka para enjekte eder." değerlendirmesinde bulundu.





Türkiye için Cumhurbaşkanlığı makamı ile parti genel başkanlığının bir kişide toplanmasından daha tehlikeli bir durum görmediğinin altını çizen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'de kriz yanlış yönetiliyor. Duygudaşlık boyutu eksik." dedi.





Davutoğlu şunları kaydetti: "Böylesine bir kriz sürerken Kanal İstanbul ihalesi yaparsanız, kriz paketine konut kredisi teşviki koyarsanız, bunlar toplumun hissiyatından kopuşu gösterir."





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, krizin başında halktan para toplanmasının devleti aciz duruma düşürdüğünü söyledi.





ÖRTÜLÜ ÖDENEK BUGÜNLER İÇİNDİR





"Ankara'da düzenlenen toplantıya hekimler, hekim örgütleri çağrılmıyorsa bu iş yürümez." diyen Davutoğlu, Erdoğan'a, "Halktan, maaşlardan bağış istemek yerine örtülü ödenekten aktarımı tercih edin." çağrısı yaptı.





"Çok ağır baskılar geliyor eski çevremden." diyen Davutoğlu devlet bütçesi yerle bir edilmişken susamayacağını vurguladı.





Davutoğlu, "Korkar konuşmaz, haksızlıklara göz yumarsak ve çözüm üretmezsek Türkiye otoriterleşmeye gider." diye konuştu.