Samanyolu Haber /Dünya / Vatikan’ı karıştıran iddia /30 Nisan 2022 12:38

Vatikan’ı karıştıran iddia

İtalya'da yayınlanan "Manastır" isimli yeni bir kitap Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis ile selefi olan Papa Benedict'in anlaşmazlık yaşadıklarını öne sürdü.

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Sözcü'nün haberine göre, İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera’da çalışan gazeteci Massimo Franco yeni kitabı ile Vatikan’ı karıştırdı.

Manastır isimli kitapta, Vatikan’daki bahçelerde bulunan bir manastırın Papa Francis ile papalık görevinden 9 yıl önce emekliye ayrılan Papa Benedict arasında sürtüşme yarattığı öne sürüldü.

İki papa arasındaki ilişkinin başlarda iyi olduğuna dikkat çekilirken 95 yaşındaki Benedict’in, 85 yaşındaki Francis’e destek olmaya çalıştığı belirtildi. Fakat ikisi arasındaki ilişkinin zaman içinde yıprandığı kaydedilirken kitapta iki papanın görüş farkının giderek açıldığı da öne sürüldü.

Kitapta, “Francis, güçlü hissettiği sürece Benedict’i görüşmeye ve önemli etkinliklere davet etti. Benedict, entelektüel birikimi ve teolojik yeterliliği ile Francis’teki eksikliği dolduruyordu. Fakat Francis’in modernleşme programı ile Benedict’in gelenekselciliği çarpışmaya başladı.

Papa Francis’in Benedict’ten 11 ciltlik bir kitaba önayak olmasını ve önsöz yazmasını istediği belirtilirken, Benedict’in bunu kabul etmediği ve taraflar arasındaki gerilimin de hızla kötüleştiği kayıtlara geçti. Kitabın yazım aşamasında Benedict’in güvendiği isimlerden olan Kardinal Gerhard Müller’in görevden alınmasının tansiyonu yükselttiği belirtildi.

Öte yandan Katolik gazetesi La Croix International’ın yayın yönetmeni Robert Mickens da, “Benedict, görevden ayrılmadan önce kendisinden sonra gelecek papanın elini bağlayacak isimleri atadı. Francis’i sevmeyenlerin etrafında olmasına izin veriyordu” yorumunu yaparak iddiaların gerçek olabileceğini aktardı.

Vatikan’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
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