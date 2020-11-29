Samanyolu Haber /Gündem / Vatikan’ın ilk siyahi kardinali Wilton Gregory oldu /29 Kasım 2020 11:01

Vatikan’ın ilk siyahi kardinali Wilton Gregory oldu

Afrikalı Amerikalı Wilton Gregory Papa Francesco tarafından kardinallik görevine getirildi. Gregory bu göreve getirilen ilk siyah din insanı oldu.

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BBC Türkçe'nin haberine göre Vatikan'daki Katolik Kilisesi'nde kırmızı cüppeli kardinaller, Papa'dan sonra gelen en üst düzey din insanları konumunda.

Kırmızı cüppeli kardinallerin en kritik görevi, dışarıya kapalı kardinaller meclisi oturumuyla kendi aralarından yeni Papa'yı seçmek.

25 yaşından bu yana papaz olan Gregory, Mayıs 2019'da Kardinal Donald Wuerl'in yerine Washington başpiskoposu olarak atandı. Wuerl, kilisenin istismar suçlamasına karşı tavrı nedeniyle görevden alınmıştı.

2002'de düzenlenen ABD başpiskoposları konferansında liderlik yapan Gregory, konferansa katılan tüm kilise liderlerini istismarcılara karşı çok daha sert cezalar uygulaması konusunda uyarmıştı.

Gregory, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı kilise ziyaretlerini ve bu ziyaretlerde geliştirdiği söylemi de eleştirmişti. 

Haziran ayında siyahlara yönelik ayrımcılık ve polis şiddetiğine karşı sokağa çıkan ve Beyaz Saray'ın önüne yürüyen protestocuları dağıtması için güvenlik güçlerine emir veren Trump, eleştiriler sonrası Washington DC'deki St John Paul kilisesine giderek İncil'le poz vermişti. Gregory, Trump'ın bu ziyareti için "aldatıcı ve kınanması gereken bir hareket" yorumunu yapmıştı.
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