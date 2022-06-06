Vatikan, Osmanlı'da topraklarında öldürülen iki Katolik rahibi 'mübarek' ilan etti

Katolik Kilisesi'nde "mübarek" ilanı, "azizlik" mertebesinden bir önceki adım.





Vatikan'ın aziz ilanlarından sorumlu Azizlik Davaları Cemaati, Leonardo Melki ve Tommaso Giorgio Saleh isimli iki rahibin "inançlarına duyulan nefret nedeniyle yok edildiklerini" belirtti.





Lübnan topraklarında doğan, Kapuçin tarikatı mensubu iki rahip "şehitliklerinin" tasdik edilmesinin ardından dün "mübarek" ilan edildi.





Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco da bugün Pazar duası sonrası yaptığı konuşmada bu din adamlarını anarak, "1915 ve 1917'de inançlarına duyulan nefret nedeniyle Türkiye'de öldürülen iki Kapuçin rahip ve şehit, Leonardo Melki ve Tommaso Giorgio Saleh mübarek ilan edildi. Bu iki Lübnanlı misyoner, düşmanca bir ortamda, Tanrı'ya sarsılmaz inançlarını kanıtladılar ve kendilerini feda ettiler" dedi.







Papa, "Gençlerdi, daha 35 yaşında yoklardı. Onların teşkil ettiği örnek bizlerin Hristiyan inancımızı güçlendirsin" diye konuştu.





