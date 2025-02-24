Vatikan: Papa'nın bilinci açık, oksijen takviyesi alıyor

Vatikan, Papa Francis'in bilincinin açık olduğunu ve solunum krizi ve kan naklinin ardından yüksek miktarda ek oksijen almaya devam ettiğini açıkladı. Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, "Gece sakin geçti, Papa dinlendi," dedi. Gençliğinde akciğerinin bir kısmı alınan 88 yaşındaki Papa'ya daha ileri klinik testler yapıldığı aktarıldı. Cumartesi günü Papa Francis, uzun süreli bir astım solunum krizi geçirdi. Vatikan, testlerin pıhtılaşma için gerekli olan trombosit sayısının düşük olduğunu göstermesinin ardından kan nakli de yapıldığını söyledi.



Vatikan'da dualar



Papa Francis'in Pazar sabahı Aziz Petrus Bazilikası'nda ayin düzenlemesi ve Vatikan'ın bir yıl süren Kutsal Yıl anma törenleri kapsamında diyakozları takdis etmesi gerekiyordu. Kutsal Yılın organizatörü Başpiskopos Rino Fisichella onun yerine ayini kutladı ve Papa'nın hazırladığı konuşmayı yapmadan önce mihraptan Papa için özel bir dua sundu. Fisichella, ayine katılan yüzlerce diyakoza, "Hastane yatağında olsa da Papa Francis'i kendimize yakın hissediyoruz, onu aramızda hissediyoruz," dedi. Papa Francis'in Pazar günü öğle duası için hazırladığı önceden yazılmış mesajda, "Gemelli Hastanesi'ndeki yatışım emin adımlarla devam ediyor, gerekli tedaviyi sürdürüyorum, dinlenme de tedavinin bir parçası!" deniliyordu. Mesajında ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı topyekûn işgalinin üçüncü yıl dönümünün yaklaştığına dikkat çekerek bunu "tüm insanlık için acı verici ve utanç verici bir olay" olarak nitelendirdi.



Sepsis tehdidi



Doktorlar, Papa Francis'in karşı karşıya olduğu ana tehdidin, zatürrenin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkabilen ciddi bir kan enfeksiyonu olan sepsis başlangıcı olduğu konusunda uyardılar. Papa'nın sağlık ekibi, cuma günü itibarıyla herhangi bir sepsis bulgusuna rastlanmadığını ve Francis'in aldığı çeşitli ilaçlara yanıt verdiğini söyledi. Cumartesi günü yapılan kan testleri, platelopeni veya trombositopeni adı verilen bir durum olan düşük trombosit sayısı geliştirdiğini gösterdi. Trombositler kanda dolaşan ve kanamayı durdurmak ya da yaraların iyileşmesine yardımcı olmak için kan pıhtıları oluşturmaya yardımcı olan hücre benzeri parçalardır. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre düşük trombosit sayıları, ilaçların yan etkileri veya enfeksiyonlar da dahil olmak üzere bir dizi şeyden kaynaklanabilir.



Tedavi süreci



Kronik akciğer hastalığı olan ve kış aylarında bronşit geçirmeye yatkın olan Papa Francis, bir hafta süren bronşit nöbetinin kötüleşmesi üzerine 14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar önce karmaşık bir viral, bakteriyel ve fungal solunum yolu enfeksiyonu, ardından da her iki akciğerde zatürre başlangıcı teşhisi koydular. "Mutlak istirahat", kortizon ve antibiyotik kombinasyonu ve ihtiyaç duyduğunda oksijen takviyesi reçete ettiler.