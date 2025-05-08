Samanyolu Haber /Dünya / Vatikan'da beyaz duman yükseldi: Yeni papa seçildi /08 Mayıs 2025 19:33

Vatikan'da beyaz duman yükseldi: Yeni papa seçildi

Katolik Kilisesi'nin yeni papasını seçmek için dün akşam başlayan ve bu sabah devam eden Konklav'da yapılan oylama sonuçlandı. Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman çıktı ve yeni papa seçildi. Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu.

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Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi.

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı. Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor.

YENİ PAPA ROBERT PREVOST OLDU

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda dumanın çıkmasını bekleyen pek çok kişi, dumanın renginin beyaz olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu

Katolik Kilisesi'ndeki 266 papadan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir papa seçilmiş ve Arjantinli Franciscus papa olmuştu.
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