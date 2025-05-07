Vatikan'da siyah duman yükseldi: Yeni papa seçilemedi

Dünyanın dört bir yanından gelen 133 kardinal, Papalık seçimi için gerçekleştirilen toplantı (Konklav) Sistina Şapeli’nde başladı. Papalık seçimi için gerçekleştirilen gizli toplantıya katılan tüm kardinallerin Roma Katolik Kilisesi’nin resmi dili Latince ile yaptıkları "mutlak ve ebedi gizlilik" yemininin ardından yeni papa seçimi için ilk oylamaya geçildi. Yemin töreninin ardından Vatikan’ın tören yöneticisi Başpiskopos Diego Ravelli, Latince "Extra omnes" (Herkes dışarı) komutunu verdi ve toplantıya dahil olmayan herkes şapeli terk etti. Ardından, Sistina Şapeli’nin kapıları kapatılarak kilitlendi.









BİR SONRAKİ OYLAMA YARIN SABAH

Oylamalarda papanın seçilmesi durumunda bacadan beyaz duman verilecek ve kısa süre içerisinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonuna çıkarak dünyaya tanıtılacak.





Seçim sürecinde İtalya, 17 kardinal ile en büyük temsle sahip olan ülke olma konumunu korurken, Asya’dan gelen kardinallerin sayısının 10’dan 23’e yükselmiş olması göze çarpıyor. Süreçte Avrupa 52, Güney Amerika 17 ve Afrika ise 17 kardinalle temsil ediliyor.





Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nde gözler papalık seçiminde.Vatikan’daki Sistina Şapeli’nden Katolik Kilisesi’nin 267. papasını seçmek için kardinallerin gerçekleştirdiği ilk oylamadan sonuç çıkmadı. Kardinaller, Orta Çağ’dan bu yana devam eden geleneklere uygun olarak gerçekleştirilen ilk oylamada sonuca ulaşamadı. Yerel saatle 21.01’de Sistina Şapeli’nden siyah duman yükseldi. Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalık siyah duman nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.Oylamanın sona ermesinin ardından Hristiyan ruhban sınıfında papadan sonra en üst düzey din adamları olan kardinaller, akşam yemeği için konakladıkları Casa Santa Marta misafirhanesine geri dönecek. Altı kıta ve 71 farklı ülkeden gelen kardinaller, yarın sabah tekrar papanın resmi ikametgahı olan Sistina Şapeli’ne giriş yaparak iki oylama daha gerçekleştirecek.Katolik Kilisesi’nin lideri ve Vatikan Devlet Başkanının seçimi için gerçekleştirilen gizli oylamalar, yeni papa seçilene kadar sabah iki ve öğleden sonra iki oylama olmak üzere günde dört oylama olarak devam edecek.Katolik Kilisesi’nin yeni lideri ve Vatikan’ın yeni devlet başkanının seçim sürecinin en uzun sürdüğü oylama, 1268-1271 yılları arasında Papa 10. Gregory’nin seçiminde yaşanmıştı. En kısa süreli konklav ise 1503 yılında Papa II. Julius’un seçiminde yaşanmış ve bu süreç 10 saat içerisinde son bulmuştu. Günümüzde papa seçimi, genel olarak iki veya üç gün içerisinde sonuçlanıyor.Bugün başlayan seçim sürecinde oy kullanma hakkına sahip olan 133 kardinalden 108’i Papa Francis tarafından atanan kardinallerden oluşuyor. Bu kardinallerin önemli bir kısmı, Asya, Güney Amerika ve Afrika ülkelerinden geliyor.2013 yılında yapılan konklava nazaran bu konklavda, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan gelen kardinallerin sayısı azalırken, dünyanın diğer bölgelerinden gelen kardinallerin sayısının arttığı gözleniyor.Henüz yeni papanın kim olabileceğine ilişkin net bir beklenti bulunmuyor. Diğer yandan İtalyan Kardinal Pietro Parolin ve Filipinli Kardinal Luis Antonio Tagle, ön sıralarda yer alan isimler arasında gösteriliyor. Aynı şekilde Fransa’dan Jean-Marc Aveline, Macaristan’dan Peter Erdo, ABD’den Robert Prevost ve yine İtalya’dan Pierbattista Pizzaballa da öne çıkıyor.Oy kullanan kardinallerin yaklaşık yüzde 80’inin Papa Francis tarafından atanmış olması da Francis’in halefinin, gelenekçi çevrelerin yoğun itirazlarına rağmen Francis’in yenilikçi politikalarını sürdürecek bir aday olması ihtimalini artırıyor.