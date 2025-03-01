Samanyolu Haber /Dünya / Vatikan'da tedirgin bekleyiş! Papa bir kriz daha geçirdi: Durumu kritik /01 Mart 2025 01:20

Vatikan'da tedirgin bekleyiş! Papa bir kriz daha geçirdi: Durumu kritik

Vatikan, 88 yaşındaki Papa Francis'in sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada Papa'nın bir solunum krizi daha geçirdiği ve durumunun çok kritik olduğu bildirildi.

SHABER3.COM

Vatikan'dan, ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 15 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

BİR KRİZ DAHA GEÇİRDİ

Açıklamada, "Papa, bronkospazm krizi geçirdi. Bu durum, kusmaya ve aspirasyonla birlikte solunum durumunun aniden kötüleşmesine neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığı ve solunum sisteminin ana görevi olan gaz değişiminin (yeterli oksijen alınıp oluşan karbondioksidin yeterli şekilde atılması) sağlanması için mekanik ventilasyon başlatıldığı ve bunun sonucunda, gaz değişimi hususunda olumlu yanıt alındığı kaydedildi.

DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bilinci açık olan Papa’nın dış etmenlere karşı duyarlı olduğu, tıbbi müdahalelere yanıt verdiği kaydedildi. Vatikan'ın açıklamasında, "Bu nedenlerden ötürü, hastalığın seyri hala belirsizliğini koruyor" ifadesi kullanıldı.

İtalyan Rainews24 kanalının Vatikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise Papa'nın bugün geçirdiği krizin, durumunu kötüleştirip kötüleştirmediğinin değerlendirilmesi için 24 ila 48 saat gerektiği ayrıca Papa'nın entübe edilmediği belirtildi.

Bu arada Vatikan, Katolik aleminde "Kül Çarşambası" olarak anılan ve Paskalya'dan önce büyük perhize başladıkları gün olan 5 Mart'ta yapılacak ayini, Papa'nın yönetemeyeceğini duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vatikan'da tedirgin bekleyiş! Papa bir kriz daha geçirdi:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:40:45