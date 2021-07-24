Vatikan'dan şeffaflık adımı: Tarihte ilk kez malvarlığı açıklandı

Papa Francis'in liderliğinde daha şeffaf bir şekilde yöneten Vatikan, ilk kez sahip olduğu mülklerin dökümünü kamuoyuna açıkladı. Toplamda 50 sayfayı aşan belgelerde, Vatikan'ın 5 binden fazla mülkün sahibi olduğu görüldü.





Buna göre Vatikan, İtalya içinde 4 bin 51, yurt dışında da büyükelçilikleri hariç 1120 mülkün sahibi. Vatikan'ın İtalya'daki mülklerinin yaklaşık 14'ünün piyasa değerinde kiraya verildiği, diğerlerinin ise Kilise çalışanlarına indirimli fiyatlardan kiralandığı belirtildi. Mülklerin yüzde 40'ını ise okul, manastır ve hastane gibi kurumsal yapılar oluşturuyor.





10 KİŞİ YOLSUZLUKTAN YARGILANACAK





Belgede, Vatikan yönetimin Londra, Cenevre, Lozan ve Paris'in lüks mahallelerinde de yatırım amaçlı mülklere sahip olduğu görülüyor. Reuters ajansı, Londra'nın Güney Kensington mahallesindeki bu mülklerden birinin Vatikan için devasa kayıplara yol açtığını, bu yapının 2014'teki satın alımı kapsamında zimmetine para geçirme, yolsuzluk, haraç ve görevini kötüye kullanma suçlamalarından biri önde gelen bir kardinal olarak 10 kişinin yargılanmasına salı günü başlanacağını açıkladı.





Vatikan Ekonomi Bakanı olan rahip Juan Antonio Guerrero, Londra'daki bu mülkün kısa sürede satılacağını, ilgili davanın ise Vatikan'ın ekonomik konulardaki güvenilirliği açısından bir dönüm noktası olacağını söyledi.





BÜTÇE AÇIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Vatikan'ın bugün Papalık makamı adına açıkladığı bir diğer mali bildirimdeyse, 2019'daki 79.2 milyon euroluk bütçe açığının 2020'de 64.8 milyon euroya düştüğü görüldü. Bütçe açığını düşürmek için, Papa'nın Kilise'nin dünya çapındaki faaliyetlerini yürütmesi için bağış yapılan bir fondan 50 milyon euro alındığı da belirtildi.





Söz konusu bütçe, dünya çapında 1.3 milyar kişinin bağlı olduğu Roman Katolik Kilisesi'nin merkezi idaresine ait. Vatikan Müzeleri ve Vatikan Bankası'nın da dahil olduğu Vatikan kenti, ayrı bir bütçeye sahip.





Covid-19 pandemisinin, Vatikan'ın gelirlerini azalttığı, Aziz Petrus Bazilikası ile yılda 6 milyon kişinin ziyaret ettiği Vatikan Müzeleri'nin gelirlerinin darbe aldığı belirtiliyor.