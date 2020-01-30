Samanyolu Haber /Politika / "Vazgeçti" iddiasına Babacan ne dedi? /30 Ocak 2020 15:22

"Vazgeçti" iddiasına Babacan ne dedi?

"Parti kurmaktan vazgeçti" iddiasına eski başbakan yardımcısı Ali Babacan yazılı açıklama ile cevap verdi. Babacan geri adım atmayacağının altını çizdi.

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10 Temmuz 2019'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kurucu üyeliğinden istifa eden eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, partisinin kuruluşunun ertelendiği haberlerine dair yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada, "Ali Babacan: En kısa sürede partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle huzurunuzda olacağız; herkesin içi rahat olsun." ifadesi kullanıldı. 

Ali Babacan Çalışma Ofisi İletişim Merkezi imzalı açıklamada, "Ali Babacan’ın liderliğinde geniş bir katılımla başlatılan parti kuruluş çalışmaları, Türkiye’nin tüm kesimlerini ve sosyolojisini kuşatan etkileşimli bir yöntemle devam etmektedir." denildi. 

"GÖRÜŞME TRAFİĞİ BEKLENENDEN FAZLA VAKİT ALDI"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sayın Babacan’ın 2 ay önce açtığı alibabacan.com.tr adlı web sitesi yoğun bir ilgi görmekte, çok sayıda vatandaşımız gönüllü olmak istediğini belirtmektedir. Hem web sitesi üzerinden hem de başka kanallardan bize ulaşan isimlerle yoğun bir iletişim ve görüşme trafiği devam etmektedir. Bu görüşmeler beklenende çok daha fazla vakit olmuş, ancak büyük ölçüde de tamamlanmıştır."

Parti kurma çalışmalarında son safhaya gelen Ali Babacan'ın 70'e yakın AKP milletvekili ile temas hâlinde olduğu belirtiliyor. Sadullah Ergin, Mehmet Şimşek, Nihat Ergün ve Haşim Kılıç gibi isimler de Babacan'ın ekibinde yer alacak. 

"Parti hazırlıklarımıza yönelik yüksek ilgi ve sabırsızlığın toplumumuzdaki ihtiyaçtan kaynaklandığının farkındayız." denilen açıklamada, "Çalışmalarımız, yola çıkarken ortaya koyduğumuz vizyon ve perspektif içinde, artan bir heyecanla ilerlemektedir." vurgusu yapıldı.
 
"HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN, EN KISA SÜREDE..."

Parti kurmaktan vazgeçilmediğinin altı çizilen açıklamada, "Hedefimiz, milletimizin karşısına alnımızın akıyla çıkıp, çocuklarımızın geleceğini teminat altına alacak, ülkemiz için umut olacak bir hazırlığı ortaya koymaktır. En kısa sürede Partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle vatandaşımızın huzurunda olacağız. Herkesin içi rahat olsun." ifadeleri kullanıldı.
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