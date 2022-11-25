Ve beklenen oldu; Erdoğan İstiklal saldırısı üzerinden sandıkta oy istedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasıyla birlikte İstiklal saldırısı hakkındaki tartışmalar ilginç bir noktaya geldi. Kimi iddialara göre son terör saldırısı seçimlere zemin hazırlamak için kurguydu. Tartışmalar sıcaklığını korurken AKP'li Cumhurbaşkanı terör saldırısı üzerinden seçimlerde oy istedi.





Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü programında konuşan Erdoğan'ın sözleri şöyle:





"2023 seçimlerini bu anlamda çok çok önemli buluyorum. 2023 seçimlerinde inanıyorum ki benim milletim Kürtüyle, Türküyle, Lazıyla sandıklarda bunlara en güzel demokratik cevabı verecektir.





İşte particiklerden bir tanesi dün Gaziantep'ten Karkamış'a geçmiş. Karkamış'ta mülteci kardeşlerimiz hakkında laf etmeye kalkınca, 'lütfen haset yapmayın' demişler. O da gidip bir dükkana sığınıyor. Daha dur, bu iyi günleriniz. Kadın ve çocuk katilleriyle dirsek dirseğe dolaşanlara inşallah 2023 ders yılı olacaktır.





İstiklal Caddesi’ndeki terör eylemini, bu terör örgütleri neyle izah edecekler. En ufak bir açıklamalarını duydunuz mu? Konuştular mı? Ne ana muhalafet, ne yavrusu… Konuştu mu? Konuşmadı, konuşacak sözleri yok da onun için.





İşte bu bakımdan ben orada şehit edilen dört yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım.





Parlamentoya öyle veya böyle girip ondan sonra teröristlerle kolkola Kandil’de dağlarda dolaşanlar, bu milletin oylarının temsilcisi olamaz"