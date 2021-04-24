Samanyolu Haber /Dünya / Biden 'soykırım' dedi /24 Nisan 2021 19:29

Biden 'soykırım' dedi

Günlerdir kamuoyunda dile getirilen iddia gerçek oldu. ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının 106'ıncı yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullandı.

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ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' ifadesini kullandı. Biden açıklamasında, "Her yıl bu gün, Osmanlı döneminde yaşanan Ermeni soykırımında ölenleri anıyoruz" dedi. 

ABD Kongresi'nin her iki kanadı da 2019 yılında 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan kararları kabul etmiş, son olarak her iki partiden 100’ün üzerinde üye Biden’a bir mektup göndererek 24 Nisan’daki açıklamasında sözde soykırımı resmen tanıma çağrısı yapmıştı.

SEÇİM VAADİYDİ

1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanımlanması, hem Biden'ın, hem de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in seçim vaatlerinden biriydi. Biden aynı zamanda, Delaware Senatörü olduğu dönemden bu yana Ermeni tezlerinin resmen tanınması yönünde çağrı yapmış bir isim olarak biliniyor. 

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