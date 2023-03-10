Ve Erdoğan seçim kararını imzaladı...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.





Erdoğan, Saray'da açıklama yaparak seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzaladı. Erdoğan, "Anayasamızın 116’ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzaladım" dedi.





Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Erdoğan, 10 Mart tarihinde seçim kararını açıklayacağını bildirmişti.





Erdoğan, "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz" demişti.





Erdoğan'ın Anayasa'nın 116. maddesine dayanarak aldığı karar Resmi Gazete'de yayımlanacak.





Açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacak. Milletimiz 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir."