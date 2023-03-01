Ve FBI korona gerçeğini açıkladı... Federal Soruşturma Bürosu Direktörü'den flaş açıklama

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan Koronavirüs (Kovid-19) milyonlarca hayata mal oldu.

Aşılar ve daha bulaşıcı ancak daha hafifi Omicron'un baskın tür haline gelmesi ile dünya yıllar sonra normale dönmüş durumda.

Dünya genelinde pek çok ülke eski normale adapte olurken 'virüsün sıfır noktası' olan Çin ile ilgili ABD istihbarat raporu gündeme adeta bomba gibi düştü.

The Wall Street Journal (WSJ) ABD Enerji Bakanlığı'nın koronavirüsün kökeni ile ilgili sonuca vardığını duyurdu.

Ve FBI korona gerçeğini açıkladı... Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Christopher Wrayden flaş açıklama

WSJ 'Enerji Bakanlığı Kovid-19 Pandemisinin Büyük Olasılıkla Kaynağının Laboratuvar Sızıntısı Olduğunu Söylüyor' başlıklı haberinde şu ifadeye yer verdi;ABD ajansının revize edilmiş değerlendirmesi yeni istihbarata dayanıyor'

FBI DİREKTÖRÜ SESSİZLİĞİNİ BOZDU





ABD Başkanı Biden'a da sunulduğu belirtilen rapor dünyanın gündemine adeta bomba gibi düşerken FBI'dan flaş bir açıklama geldi.













Korona salgınında 1 milyonun üzerinde ölüm ile can kaybının en çok yaşandığı ülke ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan izliyor.









ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, koronavirüsün 'büyük ihtimalle Çin hükümetinin kontrolünde olan bir laboratuvardan sızdığını' söyledi.





Wray, bunun bir kurum olarak FBI’ın kanısı olduğunu belirtti. Fox News’a konuşan Wray 'FBI bir süredir pandeminin muhtemelen laboratuvar kaynaklı bir olay sonucu başladığını düşünüyor' dedi.





Wray açıklamasında şu ifadelere yer verdi;





'Çin pandeminin kökenlerini tespit etmeye yönelik girişimleri engellemek ve gerçekleri bulanıklaştırmak için elinden geleni yapıyor. Bu hepimiz için çok talihsiz.'





Ve FBI korona gerçeğini açıkladı... Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Christopher Wrayden flaş açıklama





Böylece, pandeminin başından bu yana FBI virüsün kökenlerine dair kanısını ilk defa açıklamış oldu.





Pandeminin başlarında virüsün laboratuvardan yayılmış olabileceği iddiası komplo teorisi olarak görülüyordu.





Sağlık yetkilileri bu senaryoyu reddediyordu. Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) bunun “son derece düşük bir ihtimal olduğunu” söylemişti.