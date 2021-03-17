İnsan hakları savunuculuğu ile ön plana çıkan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği hakkındaki hapis kararının Genel Kurul'da okunmasıyla düşürüldü. Böylelikle HDP'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 55'e düştü.





Kararın okunmasının ardından Meclis'te sloganlar atılmaya başlandı. Kararı tanımadığını vurgulayan Gergerlioğlu ise "Baştan sona hukuksuzlukla doluydu bu karar. Ben milletimin bağrındayım, milletimin kalbindeyim ve hiçbir yere gitmiyorum. Bu anayasa dışı bir karardır. Meclis'i terk etmiyorum. Anamın ak sütü gibi helal oyla geldim. Boyun eğmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. Ben 90 bin Kocaelilinin oyunu alarak buraya geldim. Prosedür olarak benim vekilliğimi düşürdüklerini iddia ediyorlar. Milletin iradesi AYM’nin kararının beklenmesidir. Bir örnek var: Berberoğlu... Berberoğlu döndü. Benim de döneceğim kesindir. Bütün bunları bile bile vekilliğimi düşürüyorlar. Bütün ihlalleri, çıplak aramayı, hukuksuzlukları yüzlerine vurdum" açıklamasında bulundu.