İnsan hakları savunuculuğu ile ön plana çıkan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği hakkındaki hapis kararının Genel Kurul'da okunmasıyla düşürüldü. Böylelikle HDP'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 55'e düştü.
Kararın okunmasının ardından Meclis'te sloganlar atılmaya başlandı. Kararı tanımadığını vurgulayan Gergerlioğlu ise "Baştan sona hukuksuzlukla doluydu bu karar. Ben milletimin bağrındayım, milletimin kalbindeyim ve hiçbir yere gitmiyorum. Bu anayasa dışı bir karardır. Meclis'i terk etmiyorum. Anamın ak sütü gibi helal oyla geldim. Boyun eğmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. Ben 90 bin Kocaelilinin oyunu alarak buraya geldim. Prosedür olarak benim vekilliğimi düşürdüklerini iddia ediyorlar. Milletin iradesi AYM’nin kararının beklenmesidir. Bir örnek var: Berberoğlu... Berberoğlu döndü. Benim de döneceğim kesindir. Bütün bunları bile bile vekilliğimi düşürüyorlar. Bütün ihlalleri, çıplak aramayı, hukuksuzlukları yüzlerine vurdum" açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Gergerlioğlu, "TBMM'yi terk etmiyoruz. AK Parti MHP Cumhur ittifakı vekilleri meclisten çıktı. Biz çözüm için buradayız, sorunların halledilmesi için meclisi terk etmiyoruz" dedi.
"DARBECİ AKP" SLOGANI ATILDI
TBMM Başkanvekili Celal Adan, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan dışarıya çıkması için uyarıda bulundu ve birleşime 10 dakika ara verdi. Gergerlioğlu uyarıya karşılık vermezken, HDP'liler "darbeci AKP" sloganı attı.
"TÜRKİYE BUNU HAK ETMİYOR"
AKP 22. Dönem Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy, TBMM Genel Kurulu'nu protesto etti. Aksoy, eyleminin gerekçesini "Türkiye bunu hak etmiyor. Demokrasiden geri dönüş kabul edilebilir değil" sözleriyle anlattı.
LİSTEDEN ÇIKARILDI
Diğer yandan TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ismi, Meclis'in resmi internet sitesindeki “27. Dönem Milletvekilleri” listesinden çıkarıldı.
Gergerlioğlu’nun sayfasına “ANAYASAYA GÖRE MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞMESİ – 17.03.2021” ibaresi eklendi.
NE OLMUŞTU?
Gergerlioğlu hakkında milletvekili seçilmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Kararın Mecliste okunması sonucu milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu, "PKK/KCK propagandası" yapma suçlamasıyla 1 yıl 10 ay cezaevinde kalacak.
Gergerlioğlu ise "TBMM'e darbeye karşı direneceğim, milletin iradesi ayaklar altına alınamaz. Barış istemek suç değildir" demişti. Gergerlioğlu, Genel Kurul Salonu'ndan çıkarılması durumunda grup odasında bekleyişine devam edeceğini söylemişti.