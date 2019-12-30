Samanyolu Haber /Politika / Ve istifa etti... /30 Aralık 2019 10:05

Ve istifa etti...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaşadığı 'rüşvet' tartışmalarıyla gündeme gelen Sinan Aygün'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiği öğrenildi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve iki CHP'li belediye meclis üyesinin kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediği iddiasında bulunan eski CHP milletvekili Sinan Aygün partisinden istifa etti.

Aygün, istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum, gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, Eskişehir yolundaki 'Togo Kuleleri' olarak adlandırılan inşaatının mühürlenmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve belediye meclisinden 2 kişinin kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia etmişti. Bunun üzerine Yavaş, söz konusu iddialara karşılık olarak, "Sinan Aygün'e verilen inşaat izninin değişmesiyle yeni ekler yapmasına, yeni kazanımlar yapmasına olanak sağlanıyor. 30 bin metrekare olması gereken yer 120 bin metrekareye çıkıyor. 95 bin metrekare fazlayı 7 bin ila 10 bin arası çarparsanız kazanılan rant ortaya çıkar" dedi" açılamasında bulunmuştu. 

CHP, Aygün hakkında disiplin soruşturması başlatmış; Mansur Yavaş da önce suç duyurusunda bulunmuş ardından Aygün'e iki ayrı tazminat davası açmıştı.
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