Samanyolu Haber /Gündem / Ve Muharrem İnce adaylıktan çekildi! /11 Mayıs 2023 14:10

Ve Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezi önünde açıklamalarda bulundu. İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu.

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Siyasette gözler, parti kurmaylarıyla yaptığı toplantıda çekilme kararı aldığı ileri sürülen Muharrem İnce'nin üzerindeydi. Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce saat 14:00'de kameraların karşısına geçti ve parti genel merkezinde adaylıktan çekilme kararını açıkladı. İnce'nin açıklamasından öne çıkanlar ise şu şekilde:  


"Siyasi kariyerime 15 yaşında başladım.

O günden bu yana afiş astım. 5 dönem milletvekilliği yaptım. 40 yılın üzerindedir siyasette mücadele ediyorum. Son 45 günde gördüklerimi on 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, sahte jipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler. İsrailli bir porno sitesinden görüntüyü kesiyor. Benim kafayı kesiyor, oraya koyuyorlar. Böyle bir iftirayı cumhuriyet tarihi boyunca değinmedi. Bir tanesi çıkıp bu emniyet nerede. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor saldırılıyor.


Benim böyle bir görüntüm yok ki. Benim böyle bir ses kaydım yok. Bu özel hayat değil, bu iftira. Gazetecinin birisi gerçek ya da montaj yazıyor fark etmez diyor. Türkiye Cumhuriyet Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bu ülkenin savcısı, bu ülkenin medyası, bu ülkenin emniyeti benim itibarımı koruyamamıştır. Bu itibar suikastı yapılırken bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlamış değilim. Kamyoncu şerifin oğlu fizik öğretmeni Muharrem İnce'yim. Benden başka mal varlığını açıklayan yok. 


Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi mutlaka o mecliste olmalıdır. HDP var, DEVA'lılar Gelecek Partililer var, Atatürk'ün sigortası Memleket Partisi'dir. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Bu atılan iftiralara Saray'dan para aldı çekilemez diyenlere. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan korktuğum yok. Adaylıktan çekiliyorum.


Bunu memleketim için yapıyorum. Bir kanal açmaya çalıştım. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum."

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