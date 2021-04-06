Ve o gün geldi... ABD yaptırımları yarın resmen başlıyor

Geçtiğimiz sene ABD Kongresi’nin çağrısı üzerine Donald Trump’ın başkanlığı sırasında alınan, Hasımlarla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası’na (CAATSA) dayalı yaptırımların bildiriminin resmi olarak 7 Nisan’da yayınlanacağı belirtilmişti.







ABD Hazine Bakanlığı geçtiğimiz aralık ayında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisini paylaşmıştı.





Açıklamaya göre, Demir, Deniz, Gençoğlu ve Yiğit'in ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olması yasaklandı, yetkililerin döviz üzerinden işlem yapmaları, mali kurum ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferleri kısıtlandı ve yaptırım kapsamında ABD’ye girişlerine yasak getirildi.





Yine Amerikan finansal kuruluşları Savunma Sanayi Başkanlığına insani yardım faaliyetleri için sağlanan fonlar dışında bir yıllık süre içerisinde 10 milyon dolardan fazla kredi veremeyecek.





CAATSA yasası nedir?





2 Ağustos 2017'de resmen yürürlüğe giren CAATSA yasası, ABD'nin ulusal güvenliğine "tehdit" olarak değerlendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore'ye karşı yaptırımların alınmasını öngörüyor.





Yasanın 231. maddesine göre, Rusya ile savunma ve istihbarat alanlarında çalışan kişilere karşı da yaptırım getirilebiliyor.Bu yaptırımlar, Rusya Federasyonu için veya onun adına çalışan kişilerle bilerek "önemli işlem" yapan gerçek ve tüzel kişiler için de geçerli olabiliyor.





Yaptırım listesinde 12 madde var





CAATSA'nın 235. maddesi, ABD Başkanı'nın "ilgili kişi ve kuruluşlara getireceği" yaptırımları 12 maddede düzenliyor:





"1- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat ithalat bankası desteğinin kesilmesi





2- Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi





3- ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi





4- Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi





5- Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi





6- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması





7- Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması





8- Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması





9- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması





10- ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması





11- Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD'ye giriş yasağı





12- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması."





Yasanın ilgili maddesine göre, Başkan, bu 12 maddeden en az 5'ini seçip uygulamakla yükümlü.