Samanyolu Haber /Gündem / Ve sonunda Yasin Ugan konuştu..! /24 Haziran 2020 17:24

Ve sonunda Yasin Ugan konuştu..!

Ankara'da kaçırıldıktan 6 ay sonra emniyet müdürlüğünde bulunan Yasin Ugan başına gelenlerle ilgili ilk kez konuştu

SHABER3.COM

2019'da Ankara'da Siyah transporterların kaçırdığı Yasin Ugan diğer kayıp 4 kişi ile birlikte Emniyette bulunmuştu. 6 aydır kendilerine işkence edildiği öğrenilen ugan tutuklandığı Ağustos ayından bu yana ailesi ile dahi konuşmuyor, kendisine emniyetin bulduğu avukat Neslihan Koçer ile temas kuruyordu. Ankara'da oluşturulan özel mahkemede yargılanan Ugan bugün başına gelenleri mahkeme ilk defa anlattı. 


Ankara 34. Ağır ceza mahkemesindeki duruşmanın detaylarını Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu paylaştı 



Dün görülen duruşmada Ugan 6 ay boyunca başından poşet çıkmayacak şekilde ağır işkenceye uğradığını söyledi.
Mosmor bırakıldığını, 6 ayda 3 kez banyo yapabildiğini söyleyen Yasin Ugan kendisine emniyette ayarlanan avukatı Neslihan Koçer'i azletti.Yasin Ugan, ayrıca 58 sayfalık ifadesini de görmeden imzaladığını belirtti.

Mahkeme Ugan'ın iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunmaya karar verip duruşmayı erteledi 
Gökhan TÜRKMEN'de anlatmıştı 

Yaklaşık 9 ay kendisinden haber alınamayan, 6 Kasım 2019 tarihinde emniyette ortaya çıkan ve halen Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gökhan Türkmen geçtiğimiz şubat ayındaki duruşmada başına gelenleri anlatmıştı 

 Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Türkmen, 7 Şubat’ta Antalya’da polis yelekli 3 kişi tarafından kaçırıldığını aylarca (271 gün) ağır tehdit, işkence ve taciz altında kaldığını belirtti.

Kaçırılma olayının ardından 4-5 saatlik bir araç yolculuğu ile bir yere getirildiğini anlatan Türkmen daha sonra aylar süren bir işkence sürecinin başladığını söyledi. En sonunda da yine Antalya’ya getirildiğini belirten Türkmen, sanki Antalya’da bulunmuş gibi işlem yapıldığını öne sürdü. Gözaltında avukat istememesi yönünde baskı yapıldığını belirten Türkmen, düzgün bir avukatlık hizmeti alamadığını bir takım ifadelerin kendisine yazdırılıp imzalatıldığını iddia etti.

Türkmen, avukatı olarak salonda bulunan Ayşegül Güney’i ise azlettiğini söyledi. Türkmen, mahkemede eşi, kendisi ve ailesi için itiraflara da zorlandığını belirtti.
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