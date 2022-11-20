Ve Trump geri döndü...

Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı anketin ardından eski ABD başkanı Donald Trump'ın Twitter'a dönmesine izin verileceğini söyledi. Açıklamadan kısa süre sonra Trump'ın kapalı hesabı erişime açıldı.
24 saatlik Twitter anketinin tamamlanmasının ardından paylaşımda bulunan Musk, "İnsanlar, ne istediğini söyledi. Trump'ın dönmesine izin verilecek. Vox Populi, Vox Dei" yazdı.
Elon Musk’tan Donald Trump anketi! ‘İzin verilmeli mi?..’Elon Musk’tan Donald Trump anketi! ‘İzin verilmeli mi?..’
15 milyondan fazla kullanıcının oy kullandığı ankette katılımcıların yüzde 51.8'i Trump'ın platforma dönmesine izin verilmesi, yüzde 48.2'si ise izin verilmemesi yönünde oy kullandı.
MİLYONLARCA SAYIDA TAKİPÇİ KAYIP
Musk'ın açıklamasından kısa süre sonra kapalı '@realDonaldTrump' hesabının erişime açıldı. Hesabın milyonlarca sayıda takipçisinin ise kaybolduğu görüldü.