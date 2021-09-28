Samanyolu Haber /Ekonomi / Vedat Milor'dan muhteşem dolar yorumu /28 Eylül 2021 09:59

Vedat Milor'dan muhteşem dolar yorumu

Aslında ekonomist olan ve Türkiye'de gurme sıfatıyla tanınan Milor "Diplomalarımın hakkını vermek istiyorum" dedi, ekonomi için fikrini açıkladı: Doları 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız.

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Gastronomi yazarı, TV programcısı ve yıllarını akademi ve Dünya Bankası'nda geçirmiş bir ekonomist olan Vedat Milor, doların rekor üstüne rekor kırmasını değerlendirdi. Twitter hesabından esprili bir paylaşım yapan Milor "Biraz da aldığım diplomaların hakkını vermek istiyorum. Ekonomi için fikrim: Doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız" dedi.



Milor, şronik "Vedat bey atmışken 2 sıfır atıp 1TL=10$ yapmak daha mantıklı değil mi" sorusu üzerine "Bu yurtdışında tepki çekebilir. Ben tekrar 10’a çıkmasını bekleyip o hamleyi yapmak isterdim" paylaşımı yaptı.


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