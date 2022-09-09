Samanyolu Haber /Gündem / Vedat Milor'un seçim anketinde hangi isim birinci çıktı? /09 Eylül 2022 14:28

Vedat Milor'un seçim anketinde hangi isim birinci çıktı?

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir seçim anketi yaptı. Ankete 150 bin kişi katıldı.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve sıkça yaptığı anketlerle gündeme gelen gastronomi yazarı Vedat Milor, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiğine yanıt aradı.

MANSUR YAVAŞ DAMGASINI VURDU
Vedat Milor'un yaptığı ve 150 binden fazla kişinin katıldığı ankete Mansur Yavaş damgasını vurdu.  Mansur Yavaş, yüzde 66,6 oranında oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 18,2, İmamoğlu yüzde 12,6, Akşener yüzde 2,7 oranında kaldı.

NEYE GÖRE BELİRLENMELİ?
Öte yandan Vedat Milor, muhalefetin adayını neye göre belirlemesi gerektiğini de sordu. Milor, "Muhalefet destekçileri nezdinde popüler olan adaylara göre mi yoksa partilerin üst yönetimlerinin uygun göreceği adaya göre mi?" diye sordu.

"Halk" diyenlerin oranı yüzde 90,1 olurken, "Parti yönetimi" diyenlerin oranı ise yüzde 9,9 oldu. 

İşte o anket…


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