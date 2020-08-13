Samanyolu Haber /Spor / Vedat Muriç 16 milyon euroya Lazio'ya transfer oldu /13 Ağustos 2020 19:10

Vedat Muriç 16 milyon euroya Lazio'ya transfer oldu

Uzun süredir Lazio'ya transfer olacağı belirtilen Muriç ile ilgili İtalyan basınından çarpıcı iddia geldi. Muriç'in Lazio ile anlaşma sağladığı belirtiliyor. Anlaşma resmileşirse Fenerbahçe'nin transfer için bütçesi de artacak.

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İtalyan basını, Lazio'nun Vedat Muriç için Fenerbahçe'ye 16 milyon euro + 2 milyon Euro bonus vererek transferini noktaladığını ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını duyurdu.

Calciomercato'da yer alan habere göre Lazio, Vedat Muriç transferinde artık son aşamada. Lazio, Muriç için Fenerbahçe'ye 16 milyon Euro + 2 milyon Euro bonus vererek transferini noktaladı.

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin david Silva transferine ağırlık verdiğini ve Silva'yı açıklar açıklamaz Vedat Muriç transferine son noktayı koymak üzere Fenerbahçe ile son görüşmeleri gerçekleştireceği iddia edildi.

Lazio, Vedat Muriç ile yıllık 2 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
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