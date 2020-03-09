Samanyolu Haber /Spor / Vedat Muriç'e Lazio'dan dev teklif /09 Mart 2020 20:08

Vedat Muriç'e Lazio'dan dev teklif

Süper Lig'de kötü sonuçlar elde eden Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muriç, attığı 13 golle gol krallığı yarışında üçüncü sırada yer alıyor. Listenin zirvesindeki isim 19 golle Sörloth.

SHABER3.COM

Fenerbahçe'nin oyuncusunda şimdiden transfer teklifleri yağıyor. Son kanca İtalyan devi Lazio'dan.Corriere dello Sport'un haberine göre, Lazio'nun Sportif Direktörü Igli Tare'nin Muriç'in performansını uzun süredir takip ediyor ve sarı lacivertlileri ikna etmek için ise 20 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi gözden çıkardı.

Çizme'de büyük bir çıkış gösteren ve akılcı transfer politikasıyla gelecek için umut veren Lazio'nun Chelsea'den Giroud'u düşündüğü ancak Muriç için sezon sonunda ciddi bir pazarlığa girişileceği yazıldı.

Vedat Muriç için özellikle Tottenham'ın da isminin geçtiği ancak Igli Tare'nin bonservis bedelinde anlaşılması durumunda bu transferi noktalamak istediği vurgulandı

Muriç bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 27 maçta 15 gol ve altı asistle oynadı. Süper Lig'deki maçlarda ise toplam 13 gol kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vedat Muriç'e Lazio'dan dev teklif Sonraki Haber >>

Avrupa’nın 35 şehrinde Türkiye’deki kadınların sesi oldular

Avrupa’nın 35 şehrinde Türkiye’deki kadınların sesi oldular

A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi

A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi

Putin, Esed'i kapıda karşıladı!

Putin, Esed'i kapıda karşıladı!

Rusya'dan Erdoğan'a zaman ayarlı mesaj

Rusya'dan Erdoğan'a zaman ayarlı mesaj

Yunanistan'dan sınırda traktörlü önlem!

Yunanistan'dan sınırda traktörlü önlem!

Denizaltı buzları kırıp yüzeye çıktı

Denizaltı buzları kırıp yüzeye çıktı

Hollanda Milletvekili Türkiye'deki kadınlarla ilgili konuştu

Hollanda Milletvekili Türkiye'deki kadınlarla ilgili konuştu

KHK'lı kadınlara polisten sert müdahale

KHK'lı kadınlara polisten sert müdahale

Hocaefendi'nin 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle mesajı.

Hocaefendi'nin 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle mesajı.

'Tutsak Kadın Gazeteciler'e ithafen

'Tutsak Kadın Gazeteciler'e ithafen
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:38:40