Vedat Muriç'e Lazio'dan dev teklif

Fenerbahçe'nin oyuncusunda şimdiden transfer teklifleri yağıyor. Son kanca İtalyan devi Lazio'dan.Corriere dello Sport'un haberine göre, Lazio'nun Sportif Direktörü Igli Tare'nin Muriç'in performansını uzun süredir takip ediyor ve sarı lacivertlileri ikna etmek için ise 20 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi gözden çıkardı.







Çizme'de büyük bir çıkış gösteren ve akılcı transfer politikasıyla gelecek için umut veren Lazio'nun Chelsea'den Giroud'u düşündüğü ancak Muriç için sezon sonunda ciddi bir pazarlığa girişileceği yazıldı.





Vedat Muriç için özellikle Tottenham'ın da isminin geçtiği ancak Igli Tare'nin bonservis bedelinde anlaşılması durumunda bu transferi noktalamak istediği vurgulandı





Muriç bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 27 maçta 15 gol ve altı asistle oynadı. Süper Lig'deki maçlarda ise toplam 13 gol kaydetti.