Samanyolu Haber /Spor / Vedat Muriqi Lazio formasını giydi /13 Eylül 2020 17:24

Vedat Muriqi Lazio formasını giydi

İtalya Serie A kulüplerinden Lazio, Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi’yi transfer ettiğini resmen açıkladı.Fenerbahçe’den İtalyan ekibine 18 milyon Euro'ya giden Muriqi’nin Lazio atkısıyla fotoğrafları paylaşıldı. Muriqi, Lazio’yla beş yıllık sözleşme imzaladı.

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26 yaşındaki Kosovalı futbolcu, 2014’te Arnavutluk ekibi Teuta’dan bedelsiz bir şekilde Giresunspor’a transfer oldu.İki yıl sonra Gençlerbirliği’ne transfer olan Muriqi, 2018’de Rizespor’a geçti. Forvet oyuncusu bir yıl sonra ise 3,5 milyon euro para, dört futbolcu ve sonraki satıştan pay maddesi ile Fenerbahçe’nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe’de geçirdiği 1 sezonda tüm kulvarlarda toplam 36 maça çıkan futbolcu takımına 17 gol 7 asistlik katkı sağladı. Gösterdiği performansla dikkat çeken Muriqi, 18 milyon euro bedelle Lazio’ya transfer oldu.

Muriqi, Kosova milli takımında 23 maçta 8 gol attı.
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